‘장애아동 학대 혐의’ 전직 언어심리발달센터 치료사 송치
인천 한 언어심리발달센터에서 근무했던 치료사가 장애아동들을 학대한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.
인천경찰청 여성청소년범죄수사계는 아동복지법상 아동학대 혐의로 30대 A씨를 검찰에 불구속 송치했다고 12일 밝혔다.
A씨는 지난해 8∼11월 자신이 치료사로 일하던 인천시 연수구 한 언어심리발달센터에서 장애아동 9명을 학대한 혐의를 받고 있다.
A씨는 장애아동들을 볼펜으로 찍거나 발로 차는 등 학대한 것으로 조사됐다.
관련 신고를 받고 수사에 나선 경찰은 CCTV 등을 분석해 A씨의 혐의가 인정된다고 보고 사건을 검찰에 넘겼다.
A씨는 현재 업무에서 배제된 이후 퇴직 처리된 것으로 전해졌다.
