울산시, ‘2026 관광진흥계획’ 심의… 글로컬 관광도시 도약
울산시가 ‘세방화(글로컬) 관광도시’로의 도약을 위해 올해 관광 정책의 청사진을 그린다.
울산시는 12일 오전 시청 본관 7층 상황실에서 ‘2026년 관광진흥위원회’를 개최하고 ‘2026년 관광진흥계획(안)’을 심의했다.
이번 회의는 지난해 울산 관광의 성과를 되짚어보고, 급변하는 글로벌 관광 트렌드에 발맞춰 수립한 ‘2026년 관광진흥계획’의 비전과 세부 전략을 최종 점검하기 위해 마련됐다.
핵심 4대 계획안은 새로운 관광 수요 선점과 지역 관광산업 육성, ‘꿀잼도시 울산’ 조성을 위한 관광 기반 확충, 삶의 질을 높이는 체류형 관광 인프라 구축, 관광객 유치 마케팅 강화와 MICE 도시 성장 지원 등이다.
시는 위원회에서 제시된 전문가들의 의견을 수렴해 정책의 실효성을 높이고, 보완 과정을 거쳐 ‘2026년 관광진흥계획’을 최종 확정한 뒤 사업을 본격화할 방침이다.
이와 함께 울산시는 실질적인 외래 관광객 유치를 위해 11~12일까지 홍콩과 중국 선전에서 열리는 ‘2026 중화권 케이(K)-관광 로드쇼’에 참가해 전방위적인 홍보 활동을 펼쳤다.
행사 기간 현지 여행업계를 대상으로 1대1 기업 상담(B2B)을 진행하고, 울산 주요 관광자원과 체험형 콘텐츠를 소개하는 관광설명회를 개최했다.
울산시 관계자는 “울산만의 차별화된 관광 전략을 완성해 국내외 관광객들이 일회성 방문에 그치지 않고 다시 찾고 싶은 매력적인 ‘글로컬 관광도시’ 울산을 만들어 가겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
