유병우 제13대 인천주류도매업협회장, 13일 취임식 개최
유병우(사진) 심도상사 대표가 제13대 인천지방종합주류도매업협회장으로 취임한다.
인천지방종합주류도매업협회는 13일 인천 송도국제도시 송도센트럴파크호텔에서 열리는 정기총회에서 유 신임 협회장의 취임식이 진행된다고 12일 밝혔다. 유 신임 협회장은 지난 1월 열린 협회장 선거에서 단독 입후보해 무투표로 당선했다.
유 신임 협회장은 1979년 심도상사에 입사한 뒤 현재 대표직을 맡고 있다. 또 한국주류도매업협회 수도권위원을 비롯해 자유총연맹 강화지회 고문, 강화군 사회보장협의체 이사 등도 역임 중이다. 앞서 중부주류도매업협회 이사, 경기남부주류협회 이사, 인천주류도매업협회 부회장 등을 지내기도 했다.
특히 유 신임 협회장은 인천주류도매업협회 발전뿐 아니라 어려운 이웃을 위한 나눔의 손길도 꾸준히 이어나가며 지역사회의 귀감이 되고 있다. 지난 2022년에는 한부모가정에 전달해 달라며 세탁기 등 가전제품을 강화군 길상면사무소에 기탁해 대내외에 선행을 알렸다.
유 신임 협회장은 앞으로 인천주류도매업협회를 이끌며 급변하는 유통 환경과 규제 변화 속에서 회원사들이 어려움을 겪지 않도록 최선을 다할 계획이다. 또 ‘경청하는 협회장’ ‘소통하는 협회장’을 앞세워 정보 공유와 상생 협력의 기반을 강화한다.
유 신임 협회장은 “소비 패턴의 변화, 유통 구조의 급격한 재편, 물류비 상승, 인건비 부담 증가, 그리고 각종 제도와 규제의 변화 등 우리 업계가 감당해야 할 도전 과제는 결코 가볍지 않다. 이러한 변화의 흐름 속에서 개별 업체가 홀로 대응하기에는 많은 한계가 있는 것이 현실”이라며 “회원사 현장의 어려움과 건의사항을 세심하게 살피고 작은 의견이라도 놓치지 않도록 다양한 소통 창구를 활성화하겠다”고 강조했다.
이어 “회원사 위에 군림하는 협회장이 아니라 회원사를 섬기는 협회장이 되겠다. 협회의 모든 정책과 활동은 회원사의 안정과 발전이라는 목표 아래 추진돼야 한다”며 “회원사 여러분과 함께라면 어떤 어려움도 슬기롭게 극복할 수 있을 것이라 확신한다”고 덧붙였다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
