서울시장 출마 전현희 “역세권에 청년 기본주택 5만호 공급”
서울시장에 출마한 전현희(3선·서울 중·성동갑) 더불어민주당 의원이 청년들을 위한 기본주택 5만호를 공급하겠다는 공약을 발표했다.
전 의원은 12일 국회에서 기자회견을 열고 “이재명의 기본주택을 ‘서울윤슬’로 실현하겠다”고 밝혔다.
그는 “청년들이 역세권 등 가장 편리하게 살고 싶은 공간에서 직주근접의 삶을 누리게 하겠다는 이 대통령의 약속을 서울에서 실천하겠다”며 “서울을 청년이 떠나는 도시가 아닌, 청년이 살 수 있는 도시로 만들겠다”고 했다.
전 의원은 “서울윤슬은 청년에게 공급하는 서울형 기본주택이자 21세기형 명품 공공임대주택”이라며 5만호를 청년에게 우선 공급하겠다고 했다. 그러면서 “서울윤슬의 입지는 강남, 성동, 용산 등 서울의 역세권과 생활문화 인프라가 밀집된 매우 우수한 입지에 위치할 것”이라고 했다.
강남구 삼성동 구 서울의료원 부지를 활용한 ‘서울 윤슬–강남’을 시작으로 서울 전역 10여개 거점에 5만호를 단계적으로 건설한다는 게 전 의원의 구상이다. 전 의원은 “제가 국민권익위원장 재직 당시 민원조정으로 확보한 LH 삼성역 서울의료원 부지를 활용해 서울윤슬 1호를 짓겠다”고 했다.
강남 서울윤슬은 스카이브릿지로 연결된 50층 3개동으로 짓는다는 계획이다. 전 의원은 “강남 한복판 역세권 부지 이점을 활용해 단지 내 수익을 창출하는 쇼핑센터, 병원, 청년스타트업 오피스 등 산업생태계를 구축하겠다”며 “수익금으로 관리비와 임대료를 충당해 입주청년의 부담을 대폭 경감시키겠다”고 했다.
전 의원은 “서울윤슬의 입주청년들에게 큰 비용과 부담 없이, 호화주택 부럽지 않은 명품주택의 안락함을 누리게 하겠다”고 했다.
