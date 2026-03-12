민주당 대전시당 “행정통합 농성 중단…지금부터가 진짜 시작”
대전·충남 행정통합을 요구하며 삭발 및 단식농성을 이어오던 더불어민주당 대전시당이 농성을 중단했다. 이들은 “이제부터가 진짜 시작”이라며 행정통합에 대한 국민의힘의 책임있는 자세를 요구했다.
민주당 대전시당 관계자들은 12일 대전시의회에서 기자회견을 갖고 “단식농성을 마무리한다고 통합을 향한 우리의 의지가 꺾이는 것은 아니다. 민주당은 결코 멈추지 않겠다”고 밝혔다.
이들은 수도권 일극 체제를 타파하고 대한민국의 성장구조를 바꾸기 위해 그동안 농성을 이어왔다고 설명했다. 청년층 유출, 지역 경제 침체 등 지방소멸을 막을 유일한 해법이 대전과 충남의 행정통합뿐이라는 이유에서다.
두 지역의 강점을 모아 하나의 혁신 생태계를 만들고, 정부가 약속한 재정 인센티브 및 권한 이양 등이 실현됐다면 대전·충남은 대한민국 성장의 거점이 될 수 있었다고 이들은 주장했다.
그러나 국민의힘이 행정통합을 정쟁의 도구로 전락시키며 이 같은 미래가 불투명해졌다고 책임을 돌렸다.
시당은 “행정통합이라는 시대적 과제마저 정쟁의 도구로 전락시키는 참담한 현실을 뼈저리게 목도했다”며 “국민의힘은 대구·경북 통합이 ‘살 길’이라며 법 통과를 애걸하면서 대전·충남 통합은 ‘졸속’ ‘빈 껍데기’라고 폄훼했다”고 지적했다.
그러면서 “누구보다 먼저 통합을 외친 이장우 대전시장과 김태흠 충남지사는 정치적 안위와 정략적 셈법을 위해 지역 백년대계를 헌신짝처럼 내팽개쳤다”며 “온갖 핑계로 일관하며 통합을 가로막은 행태를 우리는 똑똑히 기억한다. 언젠가 반드시 그 책임을 묻게 될 것”이라고 했다.
이들은 단식농성은 멈추지만 행정통합을 위한 행보는 이어나가겠다는 뜻을 내비치기도 했다. 국민의힘에게는 더 이상의 소모적인 정쟁을 멈추고 통합 논의에 동참할 것을 촉구했다.
허태정 전 대전시장은 “농성은 멈추지만 대전과 충남의 통합을 위한 우리들의 노력은 멈추지 않을 것”이라며 “국민의힘과 이 시장, 김 지사는 늦었지만 지금이라도 국민과 시민에게 사과하고 통합의 길에 나설 것을 다시 한 번 촉구한다”고 말했다.
대전=글·사진 전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
