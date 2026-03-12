포항시, 지진안전 시설물 인증사업 추진…한동대 건축물 내진성능평가
경북 포항시는 한동대학교 캠퍼스 내 건축물의 지진 안전성 확보를 위해 ‘지진안전 시설물 인증 지원사업’을 추진한다고 12일 밝혔다.
이번 사업은 행정안전부가 시행하는 ‘지진안전 시설물 인증 지원사업’의 하나로, 지난해 대상 기관으로 선정된 한동대를 중심으로 진행한다.
시는 이달부터 캠퍼스 내 21개 동 건축물을 대상으로 내진성능평가를 하고, 4억7000만원을 지원해 건축물 전반의 내진 안전성을 평가하고 지진안전 시설물 인증 절차를 추진할 계획이다.
이 사업은 국민 안전 확보를 위해 행정안전부가 2019년부터 시행 중인 제도로, 민간 건축물의 내진성능 확보를 유도하고 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 것이다.
내진성능평가를 통해 기준을 충족한 건축물은 ‘지진안전 시설물’로 인증받게 되며, 학교·병원·역사·다중이용시설 등 시민들이 이용하는 주요 건축물과 인증을 희망하는 모든 건축물이 대상이다.
지원 내용은 건축물 내진성능평가 비용 최대 3000만원과 지진안전 시설물 인증에 필요한 인증 비용 최대 1000만원이며, 인증 기준에 미달하더라도 내진성능평가 비용은 별도로 지원한다.
시는 2020년부터 해당 사업을 추진해 지금까지 약 7억2000만원을 들여 30개 건축물의 내진성능평가 비용을 지원했다. 이 중 15개 건축물이 내진성능을 확보해 ‘지진안전 시설물’ 명판을 부착했다.
김복수 포항시 도시안전주택국장은 “지진안전 시설물 인증 지원사업을 활성화해 민간 건축물의 내진 안전성을 지속적으로 강화하고 시민의 생명과 재산 보호에 최선을 다하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
