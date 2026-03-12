경주시, 세계유산 양동마을 보수·정비…22억7400만원 투입
경북 경주시는 유네스코 세계문화유산인 양동마을의 역사적 가치 보존과 정주환경 개선을 위해 올해 보수·정비사업을 추진한다고 12일 밝혔다.
양동마을은 1984년 국가민속문화재 제189호로 지정됐으며, 2010년 유네스코 세계문화유산으로 등재된 전통 역사마을이다. 강동면 양동리 일원에 자리한 마을의 지정 면적은 96만9115㎡로, 지난해 말 기준 131가구 200명이 거주하고 441동의 전통 건축물이 남아 있다.
시는 올해 총사업비 22억7400만원을 들여 7개 보수·정비사업을 추진한다.
주요 사업은 퇴락가옥 정비공사(14가옥), 초가 이엉잇기(107세대 242동), 흰개미 방제, 두곡고택 보수, 송첨종택 모니터링 용역, 이향정·사호당 고택 보수 실시설계 용역 등이 포함됐다.
시는 노후·훼손된 전통가옥을 정비하고 초가 지붕 유지관리와 해충 방제를 실시하는 등 문화유산의 원형 보존과 구조 안전 관리에 중점을 둘 방침이다. 또 주민 생활환경 개선과 관광객 안전 확보를 위한 주변 환경 정비도 병행한다.
주낙영 경주시장은 “양동마을은 우리나라를 대표하는 전통 역사마을이자 세계가 인정한 문화유산”이라며 “체계적인 보수·정비사업을 통해 문화유산의 가치를 지키는 동시에 주민들의 정주여건도 함께 개선해 나가겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
