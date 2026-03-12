전주 대한방직 개발 ‘제동’…6조 복합개발 변수 확대
도의회 도유지 매각 부결
470m 관광타워·시공사 선정도 난제
전북 전주 도심의 최대 개발사업인 옛 대한방직 부지 복합개발사업에 제동이 걸렸다. 전북도가 추진한 부지 내 도유지 매각 계획이 도의회에서 부결되면서 총 6조원 규모 초대형 민간 개발 프로젝트의 불확실성이 커지고 있다. 시공사 미선정과 시행 사업자 재무 논란까지 겹치며 향후 사업 추진에도 변수로 작용할 전망이다.
12일 전북도의회에 따르면 도의회 기획행정위원회는 최근 전북도가 제출한 ‘2026년 수시분 공유재산 관리계획안’ 심사 과정에서 대한방직 부지 내 도유지 처분 안건을 삭제해 부결시켰다.
전북도는 전주시 도청사 뒤편 대한방직 부지 내 도유지 6228㎡를 개발사업자인 자광에 약 200억원 규모로 수의계약 방식으로 매각할 계획이었다. 그러나 도의회는 사업자의 재무 건전성과 사업 이행 능력에 대한 검증이 충분하지 않다고 판단했다.
시행사인 자광은 지난해 재산세와 임대료 변상금 등 약 11억원을 체납해 전주시로부터 부지 일부가 압류된 상태다.
오현숙 전북도의원은 도정 질문에서 “자본 잠식 상태 기업이 수조원 규모 프로젝트파이낸싱(PF) 사업을 추진할 수 있는지 의문”이라며 “대형 민간 개발은 사후 관리보다 사업자의 수행 능력에 대한 사전 검증이 중요하다”고 지적했다.
옛 대한방직 부지 복합개발사업은 전주 도심 23만565㎡ 부지에 관광타워와 호텔, 복합쇼핑몰, 공동주택 등을 조성하는 초대형 민간 개발 프로젝트다. 총 사업비만 6조원 규모에 이른다.
개발 계획에는 높이 470m 관광 전망타워와 200실 규모 호텔, 대형 복합쇼핑몰, 3536세대 아파트 등이 포함돼 있다.
정치권에서도 특혜 논란이 제기됐다. 진보당 전북도당은 논평을 통해 “도민 자산을 특정 기업에 넘기려는 특혜성 행정에 도의회가 제동을 건 것”이라며 사업 전반에 대한 재검토를 요구했다.
또 시행사가 수억원을 들여 불꽃놀이 행사를 개최하고 광역·기초단체장이 행사에 참석하면서 부적절한 행보라는 시민단체의 지적도 나왔다.
특히 470m 관광타워는 국내 초고층 건축물 가운데서도 손꼽히는 규모로 고난도 시공 기술을 갖춘 대형 건설사의 참여가 필수적이다. 타워와 주거시설을 동시에 착공해야 사업성이 확보되는 구조여서 시공사 선정 역시 사업 성패를 좌우할 핵심 변수로 꼽힌다.
여기에 건설 경기 침체와 부동산 PF 규제 강화로 대형 건설사들이 대규모 민간 개발사업 참여에 신중한 태도를 보이면서 시공사 선정도 지연되고 있다.
김관영 전북지사는 “대한방직 부지 개발은 장기간 방치된 도심 유휴부지를 활용해 도시 기능을 회복하는 사업이자 지역의 오랜 숙원사업”이라며 “체납 정리 없이 소유권 이전은 없다는 원칙을 계약 구조에 반영해 매각 절차를 진행하겠다”고 말했다.
이어 “기업이 정상적으로 사업을 추진하도록 관리하는 것도 도정의 책임인 만큼 사업이 차질 없이 진행되도록 관리하겠다”고 덧붙였다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
