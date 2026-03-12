전주 대한방직 개발 ‘제동’…6조 복합개발 변수 확대

도의회 도유지 매각 부결

470m 관광타워·시공사 선정도 난제

6조원 규모 전북 전주 관광타워복합개발사업 조감도. 자광 제공

전북 전주 대한방직 부지 복합개발 기공비전페스타 행사에서 전은수 자광 회장이 사업에 대해 설명하고 있다.

김관영 전북지사는 “대한방직 부지 개발은 장기간 방치된 도심 유휴부지를 활용해 도시 기능을 회복하는 사업이자 지역의 오랜 숙원사업”이라며 “체납 정리 없이 소유권 이전은 없다는 원칙을 계약 구조에 반영해 매각 절차를 진행하겠다”고 말했다.

이어 “기업이 정상적으로 사업을 추진하도록 관리하는 것도 도정의 책임인 만큼 사업이 차질 없이 진행되도록 관리하겠다”고 덧붙였다.