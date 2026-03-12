인천시, 공공서비스 통합 앱 ‘인천e지갑’ 서비스 개시
인천시는 최근 블록체인 기반 공공서비스 통합 애플리케이션(앱) ‘인천e지갑’의 서비스를 시작했다고 12일 밝혔다.
인천e지갑에선 블록체인 기술을 활용해 본인을 증명할 수 있는 ‘디지털ID’를 간편하게 발급받고 통합 제공되는 행정·복지 서비스를 안전·편리하게 이용할 수 있다. 모바일 앱 스토어에서 검색해 설치 가능하다.
주요 기능엔 자격확인(인천시민·다자녀·임산부·부동산중개업 종사자) 서비스, 전자증명서(39종) 보관 및 제출, 행정서비스 원스톱 신청, 시민참여 챌린지, 도서관 모바일 회원증 연계 서비스 등이 있다. 특화 서비스는 자원순환 활동을 관리하는 ‘에코허브플랫폼’, 섬 관광 이력 관리 및 주민등록증 모바일 확인서비스를 연계한 ‘섬패스’, 초기 아이디어 보호를 지원하기 위한 ‘지식재산보호플랫폼’ 등이다.
시는 시민 참여 확대와 서비스 이용 활성화를 위해 25일까지 이벤트로 ‘아이디어 제안 및 걷기 챌린지’를 진행한다. 1차 이벤트는 20일까지 전자증명서 보관 등 인천e지갑의 주요 기능 2개 이상을 이용한 뒤 원스톱 신청 서비스를 통해 활용 아이디어를 제출하는 방식으로 진행된다. 2차 이벤트는 16∼25일 인천e지갑의 ‘챌린지’ 메뉴를 통한 걷기 챌린지로 이뤄진다. 참여 혜택은 1만원 상당 기프티콘이다.
김진환 AI혁신과장은 “블록체인 기반의 인천e지갑은 다양한 행정·복지 서비스를 모바일 앱 하나로 통합 제공해 시민 편의를 높이기 위해 구축한 플랫폼”이라며 “이번 오픈 기념 이벤트는 시민이 앱 주요 기능을 직접 체험하고 다양한 의견을 제시할 수 있는 참여형 행사로 많은 시민의 참여가 플랫폼 완성도를 높이는 소중한 계기가 될 것”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사