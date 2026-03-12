인천시, 공공서비스 통합 앱 ‘인천e지갑’ 서비스 개시

인천e지갑 홍보 이미지. 인천시 제공

특화 서비스는 자원순환 활동을 관리하는 ‘에코허브플랫폼’, 섬 관광 이력 관리 및 주민등록증 모바일 확인서비스를 연계한 ‘섬패스’, 초기 아이디어 보호를 지원하기 위한 ‘지식재산보호플랫폼’ 등이다.