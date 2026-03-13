[정대균기자가 만난 사람] 홍정민 “MVP의 바로미터 한국여자오픈 우승이 시즌 목표”

상금왕 2연패와 생애 첫 대상에 도전

악천후로 포르투갈 전훈 차질 빚어 걱정

AIG위민스오픈·US여자오픈 출전 기대돼



지난 12일 태국 촌부리 아마타 스프링CC에서 개막한 리쥬란 챔피언십에 출전한 홍정민이 선전을 다짐하며 엄지척을 해보이고 있다. KLPGA

지난 12일 태국 촌부리 아마타 스프링CC에서 개막한 리쥬란 챔피언십에 출전한 홍정민이 샷을 날린 뒤 볼 방향을 바라보고 있다. KLPGA

홍정민은 “겨울 동안 시합이 없어서 무슨 재미로 기다리나 했는데 벌써 개막전이 시작됐다”며 “앞으로 즐거운 투어 생활이 시작되니까 많은 응원 부탁드린다. 생각만큼 준비는 못했으나 최선을 다할 테니 기대하시라”며 자신감을 내보였다.