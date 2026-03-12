명창환 여수시장 예비후보, ‘여수형 에너지 대전환 비전’ 제시
여수를 신재생에너지 선도도시로
“산단 경쟁력 회복 목표, 국책사업 적극 유치”
“정부·전남도·공기업·민간 연계 추진 강력 추진”
명창환 조국혁신당 여수시장 예비후보가 여수를 신재생에너지 중심 도시로 재편하는 ‘여수형 에너지 대전환 비전’을 제시했다.
명 후보는 미래 경제산업의 핵심이 에너지에 있다고 강조하며, 여수가 대한민국 최대 석유화학 국가산단을 보유한 산업도시임에도 불구하고 해상풍력과 태양광 등 재생에너지 잠재력이 크지만 이를 전략적으로 추진하지 못한 현실을 지적했다.
그는 글로벌 시장에서 경쟁하기 위해서는 기업들이 RE100 등 신재생에너지 기반의 생산체계를 갖추는 것이 필수적이라고 밝혔다.
명 후보는 이재명 정부가 재생에너지 확대와 에너지 전환을 국가 핵심 전략으로 추진하고 있는 만큼, 정부 정책과 연계해 여수를 신재생에너지 선도도시로 재설계하겠다는 의지를 드러냈다.
이를 위해 ▲재생에너지·수소 기반 산업 구조 전환 ▲RE100 산업단지 단계적 구축 ▲에너지와 연계한 미래 신산업 유치 ▲에너지 정책 전담 컨트롤타워 ‘에너지정책국’ 신설 등 ‘여수형 에너지 대전환’ 전략을 제시했다.
특히 여수시 조직에 에너지정책국(가칭)을 신설해 재생에너지 정책을 체계적으로 추진하겠다고 밝혔다. 에너지정책국은 에너지 대전환 종합계획 수립, 해상풍력·태양광 후보지 발굴, 관련 조례 및 규제 개선, 주민 참여형 에너지 수익 모델 설계 등을 중점적으로 추진할 계획이다.
또한 명 후보는 재생에너지 사업이 지역사회와 상생할 수 있도록 ‘햇빛연금’ ‘바람연금’ 등 주민 소득형 모델을 설계해 어업인과 지역 주민이 실질적인 혜택을 받도록 하겠다고 밝혔다.
환경단체와 지역주민이 함께 참여하는 거버넌스를 구성해 정책 추진 과정에서 충분한 협의와 의견수렴을 진행하겠다는 방침도 내놨다.
여수국가산단의 유휴 부지와 재생에너지 가능지역을 발굴해 정부와 기업이 함께 참여하는 재생에너지 공급 체계를 구축하고, ESS(에너지저장장치) 도입을 통해 안정적인 에너지 활용 기반도 마련하겠다는 구상이다.
명 후보는 여수국가산단의 경쟁력 회복을 위한 산단 대전환과 에너지 대전환을 동시에 추진하는 투트랙 전략으로 여수 산업 구조를 획기적으로 바꾸겠다고 강조했다. 정부와 전남도, 공기업과 민간기업을 연결해 국책사업과 공모사업을 적극 유치해 선도적으로 추진하겠다는 계획도 밝혔다.
명창환 예비후보는 제1회 지방고등고시에 합격해 여수시에서 공직을 시작했으며, 여수시 주삼동장, 순천시 부시장, 행정안전부 지역공동체과장, 전남도 기획조정실장, 전남도 행정부지사 등을 역임했다.
여수=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
