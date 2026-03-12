[속보] 재판소원 1호는 ‘시리아인 강제퇴거명령 취소’

연합뉴스

첫 재판소원은 이날 0시 개정 헌법재판소법이 공포·시행된 10분 후 접수된 ‘2026헌마639 재판취소’ 사건이다.

재판소원제가 시행되면서 기존 헌법소원 심판 대상에서 제외됐던 법원의 재판에 대해서도 헌법소원을 청구할 수 있다.

헌재는 심리를 거쳐 법원의 재판이 헌법에 어긋난다고 판단한 경우 해당 재판을 취소하고, 법원은 헌재의 결정 취지에 따라 다시 재판해야 한다.