[속보] 재판소원 1호는 ‘시리아인 강제퇴거명령 취소’
재판소원제 1호 사건은 시리아 국적의 외국인이 강제퇴거명령 취소소송 관련 판결을 취소해달라며 낸 헌법소원이 됐다.
헌법재판소에 따르면 12일 오전 9시 기준 총 4건의 재판소원 사건이 접수됐다.
첫 재판소원은 이날 0시 개정 헌법재판소법이 공포·시행된 10분 후 접수된 ‘2026헌마639 재판취소’ 사건이다. 청구인은 시리아 국적 외국인으로, 출입국 당국의 강제퇴거명령과 보호명령을 취소해달라며 낸 소송이 법원에서 최종 기각된 데 불복해 재판소원을 청구했다.
판결은 대법원에서 확정돼 피청구인은 대법원이다. 헌재는 사건의 구체적인 내용은 밝힐 수 없다고 전했다.
0시부터 오전 9시까지 접수된 재판소원 사건은 총 4건으로, 모두 전자헌법재판센터를 통해 접수됐다.
동해안 납북귀환어부 피해자시민모임도 이날 0시16분 형사보상 지연에 대한 국가배상 청구를 기각한 법원 판결을 취소해달라며 재판소원을 냈다. 2호로 접수된 사건으로, 피청구인은 서울중앙지법이다.
재판소원제가 시행되면서 기존 헌법소원 심판 대상에서 제외됐던 법원의 재판에 대해서도 헌법소원을 청구할 수 있다.
헌재는 심리를 거쳐 법원의 재판이 헌법에 어긋난다고 판단한 경우 해당 재판을 취소하고, 법원은 헌재의 결정 취지에 따라 다시 재판해야 한다.
