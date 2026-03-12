대구경찰청·노동청 20대 근로자 사망 업체 압수수색
대구경찰청은 12일 대구지방고용노동청과 함께 근로자 사망사고가 발생한 제지업체 본사와 공장, 사무소 등 3곳을 압수수색했다.
지난해 말 대구 한 제지공장에서 발생한 20대 근로자 사망사고에 대한 책임자 처벌 등을 위한 것이다. 해당 제지업체는 울산과 대구 달성군, 서울 등 3곳에 본사와 공장, 사무소를 각각 두고 있다.
경찰과 대구노동청은 이날 인력 40여명을 투입해 안전관리 매뉴얼, 컴퓨터 등을 확보했다. 향후 이를 분석해 업체 측에서 사망사고 발생 당시 안전조치 의무를 제대로 이행했는지 등을 밝혀낼 방침이다.
앞서 지난해 11월 30일 오전 7시16분쯤 달성군 한 제지공장에서 A씨가 도색 기계에 이물질을 제거하던 중 끼이는 사고가 발생해 숨졌다. 경찰은 지난 1월 이 업체 안전관리 담당자 등 소속 직원 5명을 업무상과실치사 등 혐의로 불구속 입건했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
