시사 전체기사

‘성폭행 혐의’ 대학 부교수 남경주…홍익대 “인사 조치 중”

입력:2026-03-12 10:20
수정:2026-03-12 10:22
공유하기
글자 크기 조정
남경주. 연합뉴스

1세대 뮤지컬 배우 남경주(62)씨가 성폭행 혐의로 검찰에 넘겨진 가운데 남씨가 교수로 재직 중인 홍익대가 남씨에 대한 인사 조치를 검토하는 것으로 알려졌다.

12일 홍익대에 따르면 학교는 최근 공연예술학부 부교수로 재직 중인 남씨에 대한 징계위원회를 열었다. 학교 관계자는 “규정에 따라 남씨에 대한 인사 조치를 진행 중”이라고 밝혔다.

앞서 서울 방배경찰서는 지난달 남씨를 위력에 의한 간음 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다.

남씨는 지난해 서울 모처에서 여성 A씨를 성폭행한 혐의를 받는다. 피해자는 현장을 빠져 나와 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.

남씨는 경찰 조사에서 범행을 부인한 것으로 전해졌다. 다만 경찰은 혐의가 인정된다고 보고 사건을 검찰에 송치했다.

1982년 데뷔한 남씨는 ‘아가씨와 건달들’, ‘맘마미아’, ‘시카고’ 등 작품의 주연으로 활약하며 한국을 대표하는 1세대 뮤지컬 배우로 꼽힌다. 현재 홍익대학교 공연예술학부 교수로 재직 중이다.

사건 보도 직후 남씨는의 자신의 SNS 계정은 폐쇄했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
디지털뉴스부
백재연 기자
1072
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“검찰이 사이코패스 김소영에게 속아 넘어간 것…개가 웃을 일”
전국에 해든이들 더 있다…아동학대로 5년간 96명 사망
“무시동 히터 켜놓고 잤는데”…카니발 화재 운전자 중상
“이란, 피격시 美 본토 드론 공격 가능성” FBI 경고
삼겹살 가격 보고 화들짝… 뒤바뀐 돼지고기 소비 근황
차 빼기전 2시간30분 행적?… 이재룡 음주사고 수사중
“李, 밉지만 일은 잘하대” 혼란의 TK
석유 넘어 다른 원자재 불길… 사상 최대 전략 비축유 푸나
국민일보 신문구독