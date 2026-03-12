‘성폭행 혐의’ 대학 부교수 남경주…홍익대 “인사 조치 중”
1세대 뮤지컬 배우 남경주(62)씨가 성폭행 혐의로 검찰에 넘겨진 가운데 남씨가 교수로 재직 중인 홍익대가 남씨에 대한 인사 조치를 검토하는 것으로 알려졌다.
12일 홍익대에 따르면 학교는 최근 공연예술학부 부교수로 재직 중인 남씨에 대한 징계위원회를 열었다. 학교 관계자는 “규정에 따라 남씨에 대한 인사 조치를 진행 중”이라고 밝혔다.
앞서 서울 방배경찰서는 지난달 남씨를 위력에 의한 간음 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다.
남씨는 지난해 서울 모처에서 여성 A씨를 성폭행한 혐의를 받는다. 피해자는 현장을 빠져 나와 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.
남씨는 경찰 조사에서 범행을 부인한 것으로 전해졌다. 다만 경찰은 혐의가 인정된다고 보고 사건을 검찰에 송치했다.
1982년 데뷔한 남씨는 ‘아가씨와 건달들’, ‘맘마미아’, ‘시카고’ 등 작품의 주연으로 활약하며 한국을 대표하는 1세대 뮤지컬 배우로 꼽힌다. 현재 홍익대학교 공연예술학부 교수로 재직 중이다.
사건 보도 직후 남씨는의 자신의 SNS 계정은 폐쇄했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
