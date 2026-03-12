‘경기양주 테크노밸리’ 기업 유치 성과…카스·인터원 입주
경기 양주시가 경기양주 테크노밸리에 기업 입주를 확정하며 첨단산업단지 조성에 속도를 내고 있다.
양주시는 글로벌 계량 시스템 전문기업 ㈜카스와 LED 광반도체 솔루션 기업 ㈜인터원이 경기주택도시공사(GH)와 ‘경기양주 테크노밸리’ 산업시설용지에 대한 용지매매계약을 체결했다고 12일 밝혔다.
두 기업은 앞서 양주시와 입주 협약(MOU)을 체결했던 기업으로, 이번 계약은 협약을 넘어 실제 투자와 입주로 이어졌다는 점에서 의미가 있다.
카스는 국내 시장 점유율 1위를 유지하고 있는 계량·계측 솔루션 전문기업으로, 전 세계 150여 개국에 수출 네트워크를 보유하고 있다. 인터원은 국내 최초로 옥외광고용 LED 모듈을 개발한 기업으로, LED 광반도체와 경관조명 분야에서 기술력을 갖춘 기업이다.
‘경기양주 테크노밸리’는 양주시 마전동 일원에 약 21만8000㎡ 규모로 조성 중인 첨단산업단지로, 양주시와 경기도, GH가 공동 추진하고 있다.
시는 서정대학교와의 산학협력 체계 구축에 이어 기업 유치가 본격화되면서 직·주·락·학 기능을 갖춘 경기 북부 거점 산업단지 조성을 목표로 하고 있다.
이정수 시 기업지원과장은 “이번 입주 확정은 경기양주 테크노밸리가 산·학 협력 기반의 첨단 제조·연구개발 산업단지로 성장하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 기업 유치를 위한 노력을 지속해 나가겠다”고 말했다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사