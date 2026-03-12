‘경기양주 테크노밸리’ 기업 유치 성과…카스·인터원 입주

경기양주 테크노밸리 조감도. 양주시 제공

‘경기양주 테크노밸리’는 양주시 마전동 일원에 약 21만8000㎡ 규모로 조성 중인 첨단산업단지로, 양주시와 경기도, GH가 공동 추진하고 있다.

시는 서정대학교와의 산학협력 체계 구축에 이어 기업 유치가 본격화되면서 직·주·락·학 기능을 갖춘 경기 북부 거점 산업단지 조성을 목표로 하고 있다.