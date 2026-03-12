정읍 벚꽃축제 4월 3일 개막…정승환·민경훈 공연
35주년 맞아 공연 확대
제과 부스·야간 벚꽃길 운영
전북 정읍시의 대표 봄 축제인 ‘2026 정읍 벚꽃축제’가 4월 3일부터 5일까지 3일간 정읍천 어린이 축구장 일원에서 열린다.
올해로 35주년을 맞는 이번 축제는 ‘정읍과 봄’을 주제로 공연과 먹거리, 체험 프로그램을 확대해 진행한다.
개막식이 열리는 3일에는 지역 예술인 공연과 청소년 댄스 동아리 무대를 시작으로 정승환, 김용임, 라잇썸 등이 무대에 오른다.
둘째 날과 셋째 날에는 민경훈, 정슬, 아리안, 예린, 강혜연, 한강 등 다양한 장르 가수들이 공연을 이어간다.
행사장에는 푸드트럭과 디저트 부스 등 40여 개 체험·먹거리 부스가 운영된다. 특히 지역 베이커리가 참여하는 특화 빵 부스가 새로 마련돼 관광객들의 발길을 끌 전망이다.
이와 함께 벚꽃 포토존과 친환경 체험 프로그램이 상시 운영되며 정읍천 벚꽃길에는 야간 경관 조명이 설치돼 밤에도 벚꽃 풍경을 즐길 수 있다.
이학수 정읍시장은 “공연과 먹거리, 체험 프로그램을 확대해 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 봄 축제를 준비했다”고 말했다.
