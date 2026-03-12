전남도, 1% 저금리 관광진흥기금 60억 융자 지원
관광업체 33곳 선정…경영안정 기대
전남도는 올해 상반기 관광진흥기금 융자 지원 대상으로 선정된 관광업체 33곳에 총 60억원 규모의 융자를 지원한다고 밝혔다.
이번 융자 지원은 관광업체의 경영 안정과 노후 관광시설 개선을 통해 관광산업 경쟁력을 높이기 위한 취지다. 전남도는 올해 총 100억원 규모의 관광진흥기금을 편성해 하반기에도 추가 지원을 이어갈 계획이다.
관광진흥기금은 관광숙박업, 야영장업, 한옥체험업, 관광식당업, 여행업 등 관광 관련 사업체를 대상으로 시설 개선과 운영 안정 자금을 저금리로 지원하는 제도다. 전남도는 이를 통해 지역 관광산업 기반을 강화하고 있다.
올해 상반기에는 관광시설 신·증축 및 개보수 등을 위한 시설자금으로 14개 업체에 약 39억원, 관광업체의 경영 안정과 운영 활성화를 위한 운영자금으로 19개 업체에 약 21억원이 지원된다. 선정된 업체는 선정일로부터 6개월 이내에 광주은행 등 취급 금융기관을 통해 융자를 실행할 수 있다. 대출금리는 연 1%의 저금리가 적용된다.
전남도는 2026년 여수세계섬박람회 개최와 ‘전남 섬 방문의 해’ 추진 등 대형 관광 이벤트를 앞두고 관광 수요 증가가 예상되는 만큼 관광시설 개선과 서비스 품질 향상을 통해 관광객 수용 기반을 선제적으로 강화할 방침이다.
전남도 관광진흥기금은 도와 시군이 2013년부터 2022년까지 10년간 총 600억원을 조성한 기금이다. 현재까지 총 186개 관광업체에 632억원을 지원했다. 관광진흥기금 융자 지원 한도는 시설자금의 경우 신축 최대 30억원, 증축 10억원, 개보수 5억원, 운영자금은 최대 6억원을 신청할 수 있다.
오미경 전남도 관광과장은 12일 “여수세계섬박람회와 전남 섬 방문의 해 등 굵직한 관광 이벤트를 앞두고 관광 수요 회복이 기대되는 시점”이라며 “관광진흥기금을 통한 시설 개선과 경영 안정 지원으로 관광업계가 활력을 되찾고 전남 관광 경쟁력이 한층 높아질 것으로 기대한다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
