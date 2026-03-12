부산 공사장 먼지 관리 구멍… 대기오염 위반 26곳 적발
적발 업체 77% 건설현장
방진덮개·세륜 미실시 대부분
위반 업체 전원 검찰 송치
부산 건설 현장에서 비산먼지 관리가 제대로 이뤄지지 않은 사례가 무더기로 적발됐다.
부산시는 지난해 12월부터 지난달까지 미세먼지 계절관리제와 연계해 대기오염물질 배출원 130곳을 대상으로 기획 수사를 실시한 결과 위반 업체 26곳을 적발했다고 12일 밝혔다. 이번 단속은 대기질이 취약한 겨울철에 시민 건강을 보호하고 생활환경을 개선하기 위해 추진됐다.
적발된 업체 가운데 20곳이 건설업체로 전체의 70% 이상을 차지했다. 주요 위반 유형은 야적물질 방진덮개 미설치 10곳, 수송차량 바퀴 청소 미시행 10곳, 대기오염물질 자가측정 미이행 4곳, 채광·채취 공정 살수시설 미설치 1곳, 비산먼지 발생사업 신고 미이행 1곳 등이다. 대부분 비산먼지 억제 조치를 하지 않은 채 공사를 진행하다가 적발됐다.
주요 사례를 보면 한 건설업체는 토사를 이용한 지반조성 공사를 진행하면서 비산먼지 발생 물질인 토사를 방진덮개 없이 장기간 야적했다. 또 다른 업체는 도심 외곽 토목공사 현장에서 수송차량 바퀴 청소를 하지 않아 도로에 다량의 비산먼지를 발생시켰다. 일부 대기오염물질 배출사업장은 배출시설에서 발생하는 오염물질을 정기적으로 자가 측정해 방지시설 정상 가동 여부를 확인해야 함에도 이를 이행하지 않은 것으로 조사됐다.
특히 이번에 적발된 건설공사장 가운데 상당수는 주거시설이 드문 도심 외곽지역에 위치한 현장으로, 관리가 느슨한 점을 악용해 먼지 억제 조치를 제대로 하지 않은 채 공사를 진행한 것으로 파악됐다.
대기환경보전법에 따르면 비산먼지 발생사업 신고하지 않거나 억제 조치를 이행하지 않을 경우 300만원 이하 벌금에 처할 수 있다. 대기오염물질 자가 측정을 하지 않으면 5년 이하 징역 또는 5000만원 이하 벌금이 가능하다.
시는 적발된 업체 26곳을 모두 검찰에 송치하고 관할 기관에 행정 처분을 통보할 예정이다.
박형준 부산시장은 “시민 건강을 위협하고 대기환경을 훼손하는 대기오염물질 불법 배출 행위는 결코 용납될 수 없는 중대한 범죄”라며 “비산먼지가 많이 발생하는 건설공사장과 대기오염물질 배출사업장에 대한 점검과 수사를 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
