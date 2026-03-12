유은혜 “‘기본사회’가 큰 집이라면 바탕은 ‘기본독서’”

그러면서 유 예비후보는

“현재의 도서관 리모델링이 AI 이전의 시스템에 머물러 있어 인프라 구축을 통해 도서관을 사유와 토론, 창작이 이루어지는 학습공간으로 확장하겠다”며

“학생뿐 아니라 학부모까지 참여하는 독서토론 활동을 확대하고 독서토론 전문가 양성과 지역사회 연계 독서 체험 프로그램, 방과 후 활동 등을 지원하겠다”고 말했다.