충남도, 지역 변화 볼 수 있는 시계열 정사영상 구축

입력:2026-03-12 08:38
내포신도시와 충남도청사. 충남도 제공

충남도는 과거 항공사진을 활용해 지역의 변화 과정을 확인할 수 있는 ‘시계열 정사영상 제작 사업’을 추진 중이라고 12일 밝혔다.

도는 2019년부터 2023년까지 국토지리정보원 항공사진(1947∼2007년)을 활용해 시계열 정사영상을 제작했다. 이후 일부 누락된 도엽을 보완하기 위해 올해까지 산림청 항공사진을 활용해 단계적으로 제작 사업을 하고 있다.

지난해에는 서산·논산·예산·태안 등 4개 시군을 대상으로 사업을 추진해 시계열 정사영상을 구축했다. 자료는 충남 공간정보포털 지도서비스를 통해 공개하고 있다.

올해는 아산·당진·금산·부여·서천 등 5개 시군을 대상으로 사업을 추진 중이다.

임택빈 도 토지관리과장은 “과거 항공사진을 활용해 시계열 정사영상을 구축함으로써 과거부터 현재까지 지역의 변화를 체계적으로 확인할 수 있게 됐다”고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

