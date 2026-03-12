트럼프 “기뢰 부설 선박 대부분 제거…호르무즈 통행해야”

트럼프, 이란 전쟁에 “우리가 이겼지만 임무 마무리해야”

IEA 비축유 방출 환영하며 “유가 상당히 내려갈 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 백악관에서 취재진 질문을 받고 있다. 연합뉴스

미 중부사령부는 전날 호르무즈 해협 인근에서 이란 기뢰부설 선박 16척을 포함한 여러 해군 자산을 파괴했다고 발표한 바 있어, 정확한 수치는 불투명하다. 트럼프는 이날 켄터키주 연설에서는 제거한 기뢰 부설함이 31척이라고 말하기도 했다.

일찍 떠나고 싶은 건 아니다. 우리는 임무를 마무리해야 한다”고 강조했다. 그는