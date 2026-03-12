고물가에 돼지고기 소비 구조가 바뀌고 있다. 전통적인 선호 부위인 삼겹살의 매출 비중이 줄고 대신 가격이 저렴한 앞다릿살이나 뒷다릿살을 찾는 소비자가 늘어나고 있다.
12일 축산물품질평가원에 따르면 지난해 국내산 삼겹살 판매량은 520만6984㎏으로 2024년 521만423㎏과 유사한 수준을 유지했다.
같은 기간 앞다릿살의 판매량은 244만874㎏에서 291만2657㎏으로 19% 늘어났다. 삼겹살의 절반도 되지 않던 앞다릿살 판매량이 약 56% 수준으로 늘어난 것이다.
또 지난해 뒷다릿살 판매량도 전년 대비 34% 증가한 89만5976㎏으로 집계됐다.
이 같은 소비 변화는 대형마트의 돼지고기 매출에도 반영됐다.
이마트가 최근 3년간 냉장 돈육의 부위별 매출을 분석한 결과 2024년부터 전체 돈육 매출 중 냉장 삼겹살의 비중이 50% 아래로 떨어졌다.
연도별로 2023년 50.0%, 2024년 48.9%, 2025년 47.9% 등으로 하락세다.
앞다릿살 매출은 2024년 2% 신장한 데 이어 지난해 7% 증가했다. 특히 뒷다릿살은 지난해 기준 매출이 14% 늘어나며 두 자릿수 신장률을 나타냈다.
냉장 삼겹살 매출이 2024년 6%, 지난해 1% 각각 감소한 것과 대조적이다.
다만 삼겹살 중에서도 가격이 저렴한 냉동 대패 삼겹살은 지난해 매출이 7.1% 늘어났다.
이들 부위의 매출 증가는 가격 경쟁력 때문으로 보인다.
지난해 평균 앞다릿살 소비자 가격은 100g당 1509원으로, 삼겹살(2642원)의 60% 수준이었다.
또 삼겹살에 비해 살코기가 많아 지방이 적고, 쫄깃한 식감 때문에 양념뿐 아니라 구이용으로도 조리가 가능하다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
삼겹살 가격 보고 화들짝… 뒤바뀐 돼지고기 소비 근황
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사