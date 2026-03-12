시사 전체기사

삼겹살 가격 보고 화들짝… 뒤바뀐 돼지고기 소비 근황

입력:2026-03-12 06:28
고물가에 돼지고기 소비 구조가 바뀌고 있다. 전통적인 선호 부위인 삼겹살의 매출 비중이 줄고 대신 가격이 저렴한 앞다릿살이나 뒷다릿살을 찾는 소비자가 늘어나고 있다.

삼겹살 구이. 국민일보DB

12일 축산물품질평가원에 따르면 지난해 국내산 삼겹살 판매량은 520만6984㎏으로 2024년 521만423㎏과 유사한 수준을 유지했다.

같은 기간 앞다릿살의 판매량은 244만874㎏에서 291만2657㎏으로 19% 늘어났다. 삼겹살의 절반도 되지 않던 앞다릿살 판매량이 약 56% 수준으로 늘어난 것이다.

또 지난해 뒷다릿살 판매량도 전년 대비 34% 증가한 89만5976㎏으로 집계됐다.

이 같은 소비 변화는 대형마트의 돼지고기 매출에도 반영됐다.

이마트가 최근 3년간 냉장 돈육의 부위별 매출을 분석한 결과 2024년부터 전체 돈육 매출 중 냉장 삼겹살의 비중이 50% 아래로 떨어졌다.

연도별로 2023년 50.0%, 2024년 48.9%, 2025년 47.9% 등으로 하락세다.

앞다릿살 매출은 2024년 2% 신장한 데 이어 지난해 7% 증가했다. 특히 뒷다릿살은 지난해 기준 매출이 14% 늘어나며 두 자릿수 신장률을 나타냈다.

냉장 삼겹살 매출이 2024년 6%, 지난해 1% 각각 감소한 것과 대조적이다.

다만 삼겹살 중에서도 가격이 저렴한 냉동 대패 삼겹살은 지난해 매출이 7.1% 늘어났다.

이들 부위의 매출 증가는 가격 경쟁력 때문으로 보인다.

지난해 평균 앞다릿살 소비자 가격은 100g당 1509원으로, 삼겹살(2642원)의 60% 수준이었다.

또 삼겹살에 비해 살코기가 많아 지방이 적고, 쫄깃한 식감 때문에 양념뿐 아니라 구이용으로도 조리가 가능하다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

