“이란, 피격시 美 본토 드론 공격 가능성” FBI 경고

이란이 미국으로부터 공격당할 경우 캘리포니아주 등 미국 본토 서해안을 드론으로 공습할 가능성이 있는 것으로 미국 연방수사국(FBI)이 파악하고 있었다는 보도가 나왔다.
11일(현지시간) 미국 ABC가 입수해 보도한 FBI 경보문에 따르면, FBI는 지난달 초 당시 “미국이 이란을 공격할 경우 (이란이) 미국 본토 인근 해상의 선박에서 드론 기습을 감행하는 계획을 모색했을 가능성이 있다”고 경고했다.
그러면서 “표적은 캘리포니아의 불특정 목표물로 알려졌다”고 덧붙였다.
FBI는 지난달 초 시점의 정보를 바탕으로 경보문을 작성한 뒤 28일 공습 개시와 함께 캘리포니아 경찰에 전달한 것으로 파악됐다.
보도에 따르면 FBI는 이란 드론의 운용 주체나 공격 방식, 시기 등에 대해서는 정보가 없다고 밝혔다. 특히 이란에서 어떻게 태평양을 건너 미국 근해까지 도달할 수 있는지에 대한 설명이 없다.
ABC는 이에 대해 “정보당국은 이란 무기가 미국 내 육상이나 선박에 사전 배치(pre-positioned)됐을 가능성을 오래 전부터 우려해왔다”고 부연했다.
거리 등을 고려하면 자력 타격은 어렵지만, 중남미의 반미 카르텔 조직 등과 연계해 미국 본토를 타격할 수 있는 역량은 충분히 갖추고 있다는 것이다.
존 코헨 전 국토안보부 정보분석국장도 “이란은 멕시코와 남미에 광범위한 네트워크를 가지고 있고 드론 기술도 있으며, 이제는 공격 동기까지 있다”며 “위협에 대비할 수 있도록 정보를 제공하는 것은 매우 현명한 조치”라고 힘을 실었다.
백악관은 보도에 대한 입장을 내지 않았고, FBI 로스앤젤러스(LA)지부는 논평을 거부했다고 ABC는 전했다.
