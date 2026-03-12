[디자인커먼스] 도시 브랜드·디자인 전략 논의… 부산 디자인커먼스 성료
로컬 디자인 전략 토론
“지역성은 창조 아닌 발견”
부산 브랜드 홍보 전략 필요
도시 브랜드는 공간이나 건축물 하나로 만들어지는 것이 아니라 지역의 이야기와 환경에서 출발해야 한다는 의견이 나왔다.
11일 부산 동구 초량동 부산 워케이션(휴가지 원격근무) 거점센터에서 열린 ‘부산 디자인커먼스(BUSAN DESIGN COMMONS)’ 토론 세션에서는 도시 브랜드와 로컬 디자인 전략을 주제로 다양한 의견이 오갔다.
구병준 PPS 대표는 브랜드가 도시의 일부로 인식되는 순간을 ‘이야기와 서사’에서 찾았다. 그는 “대전 하면 성심당이 떠오르듯 브랜드 자체가 도시의 정체성을 설명하는 사례가 있다”며 “도시 브랜드 역시 공간보다 이야기가 먼저 만들어져야 한다”고 말했다. 서울 성수동을 사례로 들며 “특정 지역이 도시의 디자인 이미지를 대표하는 경우도 있다”고 덧붙였다.
지역 기반 디자인을 지속시키는 방법에 대한 질문에는 ‘창조보다 발견’이라는 접근을 제시했다. 구 대표는 “새로운 디자인을 억지로 만들어내기보다 그 지역의 풍토와 문화에서 발견되는 요소들을 찾아내는 것이 중요하다”며 “그 환경을 만들어주면 다양한 결과는 자연스럽게 나온다”고 설명했다.
로컬 브랜드의 지속 가능성에 대해서도 논의가 이어졌다. 곽도흔 워킹덕 대표는 부산 브랜드들이 제품 개발에는 집중하지만, 홍보 전략은 상대적으로 부족하다고 지적했다. 그는 “좋은 제품이나 공간을 만드는 것만으로는 충분하지 않다”며 “부산국제영화제나 불꽃축제 같은 행사와 연결해 브랜드를 알리는 전략이 필요하다”고 말했다.
부산 디자인 산업의 잠재력에 대한 의견도 나왔다. 정용채 슬래시비슬래시 대표는 “부산에는 디자인을 전공한 인력이 꾸준히 배출되고 있고 지역에서 활동하려는 젊은 디자이너도 많다”며 “지역 기반 디자인 산업을 키울 수 있는 인력 기반이 충분하다”고 평가했다.
젊은 디자이너의 역할에 대한 질문에는 디자인을 하나의 ‘과정’으로 바라봐야 한다는 의견이 제시됐다. 구오듀오 측은 “도시도 과거와 현재, 미래가 쌓여가는 과정에 있다”며 “지금의 디자인 역시 그 과정의 한 층을 만드는 작업이라고 생각한다”고 말했다.
토론에서는 부산 도시 브랜드 전략에 대한 외부 시각도 소개됐다. 일본 디자인 그룹 SKWAT의 나카무라 게이스케 대표는 “도시에는 기존 환경 위에 새로운 것을 더하는 방식과 완전히 대비되는 새로운 프로젝트를 만드는 방식이 있다”며 “부산은 후자의 강한 임팩트를 만드는 방식도 가능할 것 같다”고 말했다.
한편 부산시는 이날 부산 워케이션 거점센터에서 디자이너 교류 플랫폼 ‘부산 디자인커먼스’를 개최했다. 이번 행사는 도시 브랜드와 로컬 디자인 전략에 대한 논의를 끝으로 성료됐다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사