[디자인커먼스] 신주영 MOC 대표 “작은 공간도 도시브랜드”

경사지 도시 부산의 유휴 공간

감천마을 공공화장실 사례 공유

“작은 디자인이 도시 브랜드”

신주영 건축사사무소 엠오씨(MOC) 대표 건축가가 11일 부산 동구 초량동 부산 워케이션 거점센터에서 열린 ‘부산 디자인커먼스’에서 유휴 공간을 활용한 도시 디자인 전략을 발표하고 있다.

도시의 작은 유휴 공간도 디자인을 통해 도시브랜드로 확장될 수 있다는 건축적 제안이 나왔다.



11일 부산 동구 초량동 부산 워케이션(휴가지 원격근무) 거점센터에서 열린 ‘부산 디자인커먼스(BUSAN DESIGN COMMONS)’에서 신주영 건축사사무소 엠오씨(MOC) 대표 건축가는 ‘유휴 공간에서 도시 브랜드로’를 주제로 발표했다.



신 대표는 부산이 가진 독특한 지리적 구조에 주목했다. 바다와 산 사이에 형성된 좁고 긴 선형 도시 구조 때문에 부산에는 작은 경사지와 골목, 남는 공간들이 많다고 설명했다.



그는 “부산은 평지가 거의 없고 대부분 경사지로 형성된 도시”라며 “평지 중심의 개발만이 아니라 이런 작은 경사 공간에서도 새로운 도시 가능성을 찾을 수 있다”고 말했다.



신 대표는 이러한 공간을 ‘유휴 공간’으로 바라봤다. 고가도로 아래나 철도 주변처럼 큰 도시 인프라에서 생기는 유휴 공간뿐 아니라 산동네 골목과 작은 빈 공간도 도시 디자인의 대상이 될 수 있다는 설명이다.



대표 사례로 감천문화마을 프로젝트를 소개했다. 경사지 마을에 있던 오래된 공동 화장실을 재구성해 주민과 관광객이 함께 이용할 수 있는 공간으로 바꾼 작업이다.



기존 건물을 하나의 건물로 채우는 대신 남녀 화장실을 분리하고 높낮이를 다르게 배치해 그 사이에 길과 작은 마당을 만들었다. 이를 통해 경사지 마을에서 부족했던 공공 공간을 새롭게 확보했다.



신 대표는 “누군가 사용하지 않으면 유휴 공간이 되지만 누군가 사용하기 시작하면 가치 있는 공간이 된다”며 “작은 디자인 개입만으로도 도시 공간의 의미가 달라질 수 있다”고 말했다.



그는 일본 도쿄의 공공 화장실 프로젝트인 ‘도쿄 토일렛’을 사례로 들며 작은 공간 디자인도 도시 브랜드로 발전할 수 있다고 설명했다. 세계적인 건축가들이 참여해 공공 화장실을 디자인한 이 프로젝트는 관광 프로그램까지 만들어지며 도시 이미지 형성에 기여하고 있다. 실제 도쿄의 17개 공공 화장실을 도슨트가 설명하는 관광 상품이 운영되고 있으며, 영화로도 제작돼 관심을 끌었다.



신 대표는 “부산도 도시 전체를 브랜드로 만드는 것도 중요하지만 작은 공간에서 시작되는 디자인 프로젝트가 필요하다”며 “작은 공간 디자인이 도시의 새로운 브랜드가 될 수 있다”고 말했다.



한편 부산시는 이날 부산 워케이션 거점센터에서 디자이너 협업 플랫폼 ‘부산 디자인커먼스’를 열고 국내외 디자이너들이 도시 디자인 사례를 공유하는 프로그램을 진행했다



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 885 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 도시의 작은 유휴 공간도 디자인을 통해 도시브랜드로 확장될 수 있다는 건축적 제안이 나왔다.11일 부산 동구 초량동 부산 워케이션(휴가지 원격근무) 거점센터에서 열린 ‘부산 디자인커먼스(BUSAN DESIGN COMMONS)’에서 신주영 건축사사무소 엠오씨(MOC) 대표 건축가는 ‘유휴 공간에서 도시 브랜드로’를 주제로 발표했다.신 대표는 부산이 가진 독특한 지리적 구조에 주목했다. 바다와 산 사이에 형성된 좁고 긴 선형 도시 구조 때문에 부산에는 작은 경사지와 골목, 남는 공간들이 많다고 설명했다.그는 “부산은 평지가 거의 없고 대부분 경사지로 형성된 도시”라며 “평지 중심의 개발만이 아니라 이런 작은 경사 공간에서도 새로운 도시 가능성을 찾을 수 있다”고 말했다.신 대표는 이러한 공간을 ‘유휴 공간’으로 바라봤다. 고가도로 아래나 철도 주변처럼 큰 도시 인프라에서 생기는 유휴 공간뿐 아니라 산동네 골목과 작은 빈 공간도 도시 디자인의 대상이 될 수 있다는 설명이다.대표 사례로 감천문화마을 프로젝트를 소개했다. 경사지 마을에 있던 오래된 공동 화장실을 재구성해 주민과 관광객이 함께 이용할 수 있는 공간으로 바꾼 작업이다.기존 건물을 하나의 건물로 채우는 대신 남녀 화장실을 분리하고 높낮이를 다르게 배치해 그 사이에 길과 작은 마당을 만들었다. 이를 통해 경사지 마을에서 부족했던 공공 공간을 새롭게 확보했다.신 대표는 “누군가 사용하지 않으면 유휴 공간이 되지만 누군가 사용하기 시작하면 가치 있는 공간이 된다”며 “작은 디자인 개입만으로도 도시 공간의 의미가 달라질 수 있다”고 말했다.그는 일본 도쿄의 공공 화장실 프로젝트인 ‘도쿄 토일렛’을 사례로 들며 작은 공간 디자인도 도시 브랜드로 발전할 수 있다고 설명했다. 세계적인 건축가들이 참여해 공공 화장실을 디자인한 이 프로젝트는 관광 프로그램까지 만들어지며 도시 이미지 형성에 기여하고 있다. 실제 도쿄의 17개 공공 화장실을 도슨트가 설명하는 관광 상품이 운영되고 있으며, 영화로도 제작돼 관심을 끌었다.신 대표는 “부산도 도시 전체를 브랜드로 만드는 것도 중요하지만 작은 공간에서 시작되는 디자인 프로젝트가 필요하다”며 “작은 공간 디자인이 도시의 새로운 브랜드가 될 수 있다”고 말했다.한편 부산시는 이날 부산 워케이션 거점센터에서 디자이너 협업 플랫폼 ‘부산 디자인커먼스’를 열고 국내외 디자이너들이 도시 디자인 사례를 공유하는 프로그램을 진행했다부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지