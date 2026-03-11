[디자인커먼스] 신주영 MOC 대표 “작은 공간도 도시브랜드”
경사지 도시 부산의 유휴 공간
감천마을 공공화장실 사례 공유
“작은 디자인이 도시 브랜드”
도시의 작은 유휴 공간도 디자인을 통해 도시브랜드로 확장될 수 있다는 건축적 제안이 나왔다.
11일 부산 동구 초량동 부산 워케이션(휴가지 원격근무) 거점센터에서 열린 ‘부산 디자인커먼스(BUSAN DESIGN COMMONS)’에서 신주영 건축사사무소 엠오씨(MOC) 대표 건축가는 ‘유휴 공간에서 도시 브랜드로’를 주제로 발표했다.
신 대표는 부산이 가진 독특한 지리적 구조에 주목했다. 바다와 산 사이에 형성된 좁고 긴 선형 도시 구조 때문에 부산에는 작은 경사지와 골목, 남는 공간들이 많다고 설명했다.
그는 “부산은 평지가 거의 없고 대부분 경사지로 형성된 도시”라며 “평지 중심의 개발만이 아니라 이런 작은 경사 공간에서도 새로운 도시 가능성을 찾을 수 있다”고 말했다.
신 대표는 이러한 공간을 ‘유휴 공간’으로 바라봤다. 고가도로 아래나 철도 주변처럼 큰 도시 인프라에서 생기는 유휴 공간뿐 아니라 산동네 골목과 작은 빈 공간도 도시 디자인의 대상이 될 수 있다는 설명이다.
대표 사례로 감천문화마을 프로젝트를 소개했다. 경사지 마을에 있던 오래된 공동 화장실을 재구성해 주민과 관광객이 함께 이용할 수 있는 공간으로 바꾼 작업이다.
기존 건물을 하나의 건물로 채우는 대신 남녀 화장실을 분리하고 높낮이를 다르게 배치해 그 사이에 길과 작은 마당을 만들었다. 이를 통해 경사지 마을에서 부족했던 공공 공간을 새롭게 확보했다.
신 대표는 “누군가 사용하지 않으면 유휴 공간이 되지만 누군가 사용하기 시작하면 가치 있는 공간이 된다”며 “작은 디자인 개입만으로도 도시 공간의 의미가 달라질 수 있다”고 말했다.
그는 일본 도쿄의 공공 화장실 프로젝트인 ‘도쿄 토일렛’을 사례로 들며 작은 공간 디자인도 도시 브랜드로 발전할 수 있다고 설명했다. 세계적인 건축가들이 참여해 공공 화장실을 디자인한 이 프로젝트는 관광 프로그램까지 만들어지며 도시 이미지 형성에 기여하고 있다. 실제 도쿄의 17개 공공 화장실을 도슨트가 설명하는 관광 상품이 운영되고 있으며, 영화로도 제작돼 관심을 끌었다.
신 대표는 “부산도 도시 전체를 브랜드로 만드는 것도 중요하지만 작은 공간에서 시작되는 디자인 프로젝트가 필요하다”며 “작은 공간 디자인이 도시의 새로운 브랜드가 될 수 있다”고 말했다.
한편 부산시는 이날 부산 워케이션 거점센터에서 디자이너 협업 플랫폼 ‘부산 디자인커먼스’를 열고 국내외 디자이너들이 도시 디자인 사례를 공유하는 프로그램을 진행했다
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
