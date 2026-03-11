[디자인커먼스] 곽도흔 워킹덕 “지역 취향을 공간으로 디자인”

브랜드 역사·기억 공간으로 확장

모모스 커피 공간 디자인 사례

‘의도된 불편함’도 공간 전략

곽도흔 워킹덕 대표가 11일 부산 동구 초량동 부산 워케이션 거점센터에서 열린 ‘부산 디자인커먼스’에서 부산 브랜드와 협업한 공간 디자인 사례를 발표하고 있다

브랜드의 역사와 지역성을 공간 경험으로 확장하는 로컬 공간 디자인 전략이 부산에서 열린 디자이너 개방형 플랫폼에서 소개됐다.



11일 부산 동구 초량동 부산 워케이션(휴가지 원격근무) 거점센터에서 열린 ‘부산 디자인커먼스(BUSAN DESIGN COMMONS)’에서 곽도흔 워킹덕 대표는 지역 브랜드와 협업해 공간 디자인을 확장해 온 사례를 발표했다.



워킹덕은 부산에서 활동하는 디자인 스튜디오로, 카페와 상업 공간, 주거 공간 등 다양한 프로젝트를 진행하고 있다. 곽 대표는 “디자인은 화려한 형태를 만드는 것보다 브랜드의 역사와 지역의 맥락을 어떻게 공간 경험으로 풀어내느냐가 중요하다”고 말했다.



발표에서는 부산의 대표 카페 브랜드 모모스커피와 협업한 공간 프로젝트가 소개됐다. 모모스커피 해운대 마린시티점은 ‘모두의 거실’을 콘셉트로 설계했다. 바다 풍경과 노을을 즐길 수 있는 위치적 특성을 살려 커피와 함께 풍경을 경험하는 공간으로 구성했다.



곽 대표는 “대형 카페의 넓은 공간이 정돈되지 않아 보일 수 있어 바닥 패턴과 천장 높이를 달리해 공간의 영역을 나눴다”며 “음악, 공기 질, 가구까지 함께 고려해 편안한 체류 경험을 만들었다”고 설명했다.



부산 동래구 온천장에 있는 모모스 커피 본점 리모델링에서는 새로운 디자인을 강조하기보다 브랜드의 역사와 기억을 보존하는 방식으로 접근했다. 기존 건물의 대나무와 정자, 오래된 장식 요소 등을 최대한 유지하면서 공간을 정비했다.



곽 대표는 “요즘 화려한 공간 디자인이 많지만 모모스의 경우 브랜드의 역사와 기억을 보여주는 것이 더 중요하다고 판단했다”며 “새로운 디자인보다 기존의 이야기를 명확하게 보여주는 방향으로 작업했다”고 말했다.



공간 동선 역시 일부러 불편함을 남겼다. 그는 이를 ‘의도된 불편함’이라고 설명했다. 이용자가 공간을 돌아다니며 구석구석을 경험하도록 설계했다고 소개했다.



곽 대표는 “모든 것을 편하게 만드는 것이 좋은 디자인은 아니다”며 “공간을 천천히 탐색하며 경험하도록 만드는 것도 하나의 디자인 방식”이라고 말했다.



이 밖에도 온천장 지역의 근대 건축을 활용한 베이커리 브랜드 ‘로띠번’ 프로젝트와 해운대 고층 주거 공간 디자인 사례 등을 소개했다. 그는 부산의 바다 풍경과 자연 소재를 활용한 공간 디자인 가능성도 강조했다.



곽 대표는 “부산은 바다와 도시 풍경이 함께 보이는 독특한 환경을 가진 도시”라며 “지역의 풍경과 역사, 브랜드 이야기를 공간 경험으로 연결하는 디자인이 중요하다”고 말했다.



한편 부산시는 이날 부산 워케이션 거점센터에서 디자이너 협업 플랫폼 ‘부산 디자인커먼스’를 열고 국내외 디자이너들이 도시 디자인 사례를 공유하는 프로그램을 진행했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



