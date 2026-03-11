[디자인커먼스] 나카무라 SKWAT 대표 “공간은 메시지와 경험의 플랫폼”
폐건물·유휴공간 활용 도시 실험
가변 구조·재사용 공간 디자인
참여와 경험 만드는 도시 플랫폼
공간을 채우는 것보다 어떤 경험과 메시지를 만들 것인가가 중요하다는 도시 디자인 관점이 부산에서 열린 디자이너 개방형 플랫폼에서 제시됐다.
11일 부산 동구 초량동 부산 워케이션(휴가지 원격근무) 거점센터에서 열린 ‘부산 디자인커먼스(BUSAN DESIGN COMMONS)’에서 나카무라 게이스케 SKWAT 대표는 ‘보이드를 점유하다(Occupying the Void)’를 주제로 도시 공간 활용 사례를 소개했다.
SKWAT은 도쿄의 빈 건물과 유휴 상업 공간을 활용해 전시와 실험적 프로젝트를 진행하는 디자인 그룹이다. 폐건물이나 창고, 비어 있는 상업 공간을 임시로 점유해 전시와 문화 프로그램을 운영하며 새로운 도시 문화 생태계를 만드는 활동을 이어가고 있다. 나카무라 대표는 건축 설계 사무소 ‘다이케이미스(Daikei Mills)’도 함께 운영하고 있다.
나카무라 대표는 “디자인은 단순히 공간을 꾸미는 일이 아니라 그 공간에서 어떤 경험과 메시지를 만들어낼 것인지 고민하는 과정”이라고 말했다.
그는 이어 도쿄와 교토에서 진행한 공간 프로젝트들을 소개했다. 프랑스 패션 브랜드 르메르(Lemaire)의 아시아 첫 매장 프로젝트에서는 일본 전통 목구조를 활용한 가변형 구조를 설계했다. SKWAT 팀은 기존 건물을 크게 변경하지 않고 오사카의 옛 가옥에서 가져온 기둥과 보 등 목재 구조물을 활용해 공간을 구성했다. 단기 임대 공간이었던 만큼 구조물을 이동·재사용할 수 있도록 설계했다. 이후, 이 구조물은 긴자의 상업 공간으로 옮겨 다시 활용되고 있다.
나카무라 대표는 “공간을 한 번 사용하고 끝내는 것이 아니라 이동하고 재사용할 수 있도록 설계하는 것이 중요하다”며 협업과 가변성을 핵심 키워드로 제시했다.
교토의 한 문화 공간 프로젝트에서는 건축 공간 자체보다 그 공간에서 어떤 이야기를 만들어낼 수 있는지에 초점을 맞췄다. 이용객이 줄어든 공간에 누구나 연주할 수 있는 피아노를 설치하고, 연주를 라디오 방송과 연결하는 시민 참여형 프로그램을 도입해 공간 활용 방식을 새롭게 제안했다.
그는 “공간은 단순한 장소가 아니라 사람들의 참여와 상호작용을 통해 새로운 경험을 만들어내는 플랫폼”이라고 설명했다.
도쿄 에비스 지역에서는 폐차고를 활용해 시민 누구나 이용할 수 있는 탁구장을 만들었다. 올림픽 준비 과정에서 줄어든 시민 체육 공간을 대신할 실험적 프로젝트로, 건축 자재와 합판 등 단순한 재료를 활용해 누구나 쉽게 접근할 수 있는 공간을 구성했다.
나카무라 대표는 “중요한 것은 거창한 건축이 아니라 사람들이 함께 즐길 수 있는 아이디어와 참여”라고 강조했다.
최근에는 도쿄 외곽의 철도 창고를 활용한 ‘스쿼트 카메아리 아트센터(SKAC)’ 프로젝트도 진행 중이다. 장기간 비어 있던 철도 창고를 문화 공간으로 전환해 전시와 서점, 음악 콘텐츠 등을 결합한 복합 예술 공간으로 재구성했다.
그는 “예술이 특정 공간에서만 이루어지는 것이 아니라 누구나 접근할 수 있는 경험이 되도록 만드는 것이 중요하다”고 말했다.
이어 “공간을 어떻게 채울 것인가 보다 어떤 메시지와 경험을 만들 것인가가 더 중요하다”며 “아이디어와 협업이 있다면 누구나 도시 공간을 새롭게 만들 수 있다”고 덧붙였다.
한편 부산시는 이날 부산 워케이션 거점센터에서 디자이너 협업 플랫폼 ‘부산 디자인커먼스’를 열고 국내외 디자이너들이 도시 디자인 사례를 공유하는 프로그램을 진행했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사