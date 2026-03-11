[디자인커먼스] 맹유민 구오듀오 대표 “디자인은 연결·진화하는 유기체”
디자인은 고정된 결과물이 아니라 사람과 문화, 기술이 서로 다른 스케일 속에서 연결되고 진화하는 유기체라는 메시지가 부산에서 열린 디자이너 개방형 플랫폼에서 나왔다.
11일 부산 동구 초량동 부산 워케이션(휴가지 원격근무) 거점센터에서 열린 ‘부산 디자인커먼스(BUSAN DESIGN COMMONS)’에서 맹유민 구오듀오 공동대표는 ‘재료에서 도시까지, 맥락을 탐구하는 산업디자인의 확장’을 주제로 발표했다.
구오듀오는 산업디자인을 기반으로 제품·가구·공간을 아우르는 3차원 디자인 스튜디오다. 이화찬 대표와 함께 맹 대표가 2021년 공동 설립했다. 맹 대표는 “디자인은 단순히 결과물을 만드는 작업이 아니라 재료와 환경, 문화, 역사 등 다양한 요소가 연결되는 과정”이라며 “제품이나 공간 역시 하나의 고정된 결과물이 아니라 진화하는 유기체처럼 바라볼 필요가 있다”고 말했다.
발표에서는 재료에서 출발한 디자인이 공간 경험으로 확장된 프로젝트들이 소개됐다. 일본 나라 지역의 요시노산에있는 100년 된 삼나무 숲을 활용한 가구 프로젝트에서는 목재의 색과 구조적 특징을 그대로 드러내는 디자인을 시도했다. 나무의 붉은 심재와 밝은 외곽 색을 활용해 그루터기를 깎아낸 형태의 가구를 제작해 도쿄 긴자 식스(Ginza Six)에 설치했다.
맹 대표는 “재료의 특징에서 출발한 디자인이 사람들의 공간 경험을 바꾸는 사례”라며 “백화점 측에서도 기존 가구보다 방문객들이 더 오래 머무른다는 반응을 보였다”고 설명했다.
일본 나가사키 금속 제조업체와 협업한 알루미늄 가구 프로젝트도 소개했다. 이 프로젝트는 ‘만드는 즐거움’을 되찾고 싶다는 제조업체의 요청에서 시작됐다. 레이저 커팅, 밴딩, 용접, 도장 등 공장의 제작 공정을 디자인 과정에 반영해 금속 가구의 제작 과정을 자연스럽게 드러냈다. 의자에서 출발한 디자인은 스툴과 테이블로 확장되며 하나의 가구 컬렉션으로 완성됐다.
이 작품들은 이날 연사로 참석한 나카무라 게이스케 SKWAT 대표가 운영하는 도쿄 ‘스쿼트(SKWAT)’에서 패션쇼의 스테이지와 백스테이지를 연상시키는 방식으로 전시돼 일반에 공개됐다. 맹 대표는 “제품 디자인은 결과물만 보여주는 것이 아니라 어떻게 만들어졌는지를 함께 전달하는 과정도 중요하다”고 말했다.
밀라노 디자인위크에서 진행한 개인 전시도 소개했다. 그는 대형 브랜드 전시와 달리 작은 오브젝트 중심의 전시를 기획해 디자인 실험 과정 자체를 아카이브 형태로 보여줬다. 전시 구조 역시 폐기물을 최소화하기 위해 기존 공간의 판석을 활용해 구성했다.
맹 대표는 이러한 접근이 도시 디자인에도 적용될 수 있다고 봤다. 그는 “도시는 그 공간에서 사람들이 어떤 경험을 하느냐에 따라 감각이 축적되고 도시의 이미지가 형성된다”며 “공간을 단순히 채우는 전시가 아니라 어떤 메시지와 경험을 전달할 것인지 고민하는 것이 중요하다”고 말했다.
특히 부산이 준비 중인 디자인 행사에 대해서도 기대감을 나타냈다. 그는 “부산 글로벌 디자인 페어 역시 단순히 공간을 채우는 전시가 아니라 사람들과 어떤 메시지를 나눌 것인지 고민한다면 더 흥미로운 이야기가 나올 것”이라고 말했다.
한편 부산시는 이날 부산 워케이션 거점센터에서 디자이너 협업 플랫폼 ‘부산 디자인커먼스’를 열고 지역 디자이너와 글로벌 전문가가 도시 디자인 사례를 공유하는 프로그램을 진행했다.
