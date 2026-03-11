[디자인커먼스] 이달우 마음스튜디오 대표 “도시 디자인 핵심은 연결”

사람·자연·세대 잇는 ‘연결 디자인’

앰네스티·오목공원 프로젝트 소개

작은 디자인이 도시 경험 바꾼다

이달우 마음스튜디오 대표가 11일 부산 동구 초량동 부산 워케이션 거점센터에서 열린 ‘부산 디자인커먼스’에서 발표하고 있다.

도시 디자인의 핵심은 ‘연결’이라는 메시지가 제시됐다.



11일 부산 동구 초량동 부산 워케이션(휴가지 원격근무) 거점센터에서 열린 ‘부산 디자인커먼스(BUSAN DESIGN COMMONS)’에서 이달우 마음스튜디오 대표는 ‘브랜드의 감각을 설계하다’를 주제로 디자인이 도시 공간에서 사람과 자연, 세대를 연결하는 방식을 소개했다.



이 대표는 디자인을 특정 제품이나 스타일이 아닌 ‘연결의 도구’로 바라봤다. 그는 “디자인은 결국 모든 것이 연결돼 있다는 이야기를 다루는 작업”이라며 “사람과 사람, 사람과 자연, 세대 간 경험을 어떻게 연결할 것인가가 중요하다”고 말했다.



그는 구체적인 사례로 사회적 메시지를 담은 디자인 프로젝트들을 소개했다. 먼저 국제 인권단체 앰네스티와 진행한 프로젝트에서는 ‘어둠을 탓하기보다 촛불 하나를 켜는 것이 낫다’는 메시지를 촛대 디자인으로 구현했다. 인권과 연대라는 가치를 젊은 세대가 자연스럽게 공감할 수 있도록 제품과 그래픽 디자인으로 풀어낸 사례다.



도쿄 토이뮤지엄 한국 프로젝트에서는 어린이 놀이 공간을 자연 경험 중심으로 설계했다. 아파트 중심의 생활환경에서 아이들이 다양한 나무의 질감과 편백나무 향을 직접 경험할 수 있도록 공간을 구성하고, 한강 유역의 나무를 모티브로 디자인 요소를 만들었다. 그는 “아이들이 직접 만지고 뛰어놀며 자연을 경험하는 공간이 필요하다”고 말했다.



공공공간 디자인 사례로는 서울 양천구 오목공원 프로젝트도 소개했다. 마음스튜디오는 공원 내부 공간 디자인과 그래픽, 사이니지를 맡아 인간뿐 아니라 새와 곤충 등 다양한 생명이 함께 공존하는 공간이라는 메시지를 디자인으로 표현했다.



이 대표는 오늘날 중요한 디자인의 핵심을 ‘다정함’이라는 개념으로 설명했다. 그는 “도시는 얼마나 다정할 수 있는가를 고민해야 한다”며 “작은 의자 하나, 사인 하나가 도시에서의 경험을 바꿀 수 있다”고 말했다.



실제로 선유도공원 인근 거리 프로젝트에서는 사람 모양의 의자와 가방을 걸 수 있는 구조물을 설치해 시민들이 자연스럽게 머물고 대화할 수 있는 공간을 만들었다. 일상 속 작은 디자인 요소가 도시 경험을 바꿀 수 있다는 설명이다.



이 대표는 ‘아이와 함께 놀 수 있으면 우리는 함께 살아갈 수 있다’는 놀이운동가 캐스 홀먼의 말을 인용하며 “디자인은 결국 사람들의 관계를 연결하고 기억을 만드는 역할을 해야 한다”고 강조했다.



그는 이러한 디자인 접근이 도시 정책에도 적용될 수 있다고 봤다. 아이와 가족, 자연이 함께 공존하는 공간을 설계하는 것이 도시 경쟁력을 높이는 중요한 요소라는 설명이다.



한편 부산시는 이날 부산 워케이션 거점센터에서 디자이너 협업 플랫폼 ‘부산 디자인커먼스’를 열고 지역 디자이너와 글로벌 전문가가 도시 디자인 사례를 공유하는 프로그램을 진행했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 885 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 도시 디자인의 핵심은 ‘연결’이라는 메시지가 제시됐다.11일 부산 동구 초량동 부산 워케이션(휴가지 원격근무) 거점센터에서 열린 ‘부산 디자인커먼스(BUSAN DESIGN COMMONS)’에서 이달우 마음스튜디오 대표는 ‘브랜드의 감각을 설계하다’를 주제로 디자인이 도시 공간에서 사람과 자연, 세대를 연결하는 방식을 소개했다.이 대표는 디자인을 특정 제품이나 스타일이 아닌 ‘연결의 도구’로 바라봤다. 그는 “디자인은 결국 모든 것이 연결돼 있다는 이야기를 다루는 작업”이라며 “사람과 사람, 사람과 자연, 세대 간 경험을 어떻게 연결할 것인가가 중요하다”고 말했다.그는 구체적인 사례로 사회적 메시지를 담은 디자인 프로젝트들을 소개했다. 먼저 국제 인권단체 앰네스티와 진행한 프로젝트에서는 ‘어둠을 탓하기보다 촛불 하나를 켜는 것이 낫다’는 메시지를 촛대 디자인으로 구현했다. 인권과 연대라는 가치를 젊은 세대가 자연스럽게 공감할 수 있도록 제품과 그래픽 디자인으로 풀어낸 사례다.도쿄 토이뮤지엄 한국 프로젝트에서는 어린이 놀이 공간을 자연 경험 중심으로 설계했다. 아파트 중심의 생활환경에서 아이들이 다양한 나무의 질감과 편백나무 향을 직접 경험할 수 있도록 공간을 구성하고, 한강 유역의 나무를 모티브로 디자인 요소를 만들었다. 그는 “아이들이 직접 만지고 뛰어놀며 자연을 경험하는 공간이 필요하다”고 말했다.공공공간 디자인 사례로는 서울 양천구 오목공원 프로젝트도 소개했다. 마음스튜디오는 공원 내부 공간 디자인과 그래픽, 사이니지를 맡아 인간뿐 아니라 새와 곤충 등 다양한 생명이 함께 공존하는 공간이라는 메시지를 디자인으로 표현했다.이 대표는 오늘날 중요한 디자인의 핵심을 ‘다정함’이라는 개념으로 설명했다. 그는 “도시는 얼마나 다정할 수 있는가를 고민해야 한다”며 “작은 의자 하나, 사인 하나가 도시에서의 경험을 바꿀 수 있다”고 말했다.실제로 선유도공원 인근 거리 프로젝트에서는 사람 모양의 의자와 가방을 걸 수 있는 구조물을 설치해 시민들이 자연스럽게 머물고 대화할 수 있는 공간을 만들었다. 일상 속 작은 디자인 요소가 도시 경험을 바꿀 수 있다는 설명이다.이 대표는 ‘아이와 함께 놀 수 있으면 우리는 함께 살아갈 수 있다’는 놀이운동가 캐스 홀먼의 말을 인용하며 “디자인은 결국 사람들의 관계를 연결하고 기억을 만드는 역할을 해야 한다”고 강조했다.그는 이러한 디자인 접근이 도시 정책에도 적용될 수 있다고 봤다. 아이와 가족, 자연이 함께 공존하는 공간을 설계하는 것이 도시 경쟁력을 높이는 중요한 요소라는 설명이다.한편 부산시는 이날 부산 워케이션 거점센터에서 디자이너 협업 플랫폼 ‘부산 디자인커먼스’를 열고 지역 디자이너와 글로벌 전문가가 도시 디자인 사례를 공유하는 프로그램을 진행했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지