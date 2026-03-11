[디자인커먼스] 구병준 PPS 대표 “도시 경쟁력은 공간 경험에서 시작”
도시 경쟁력은 이제 상품이 아니라 ‘공간 경험’에서 만들어진다는 제안이 부산에서 나왔다.
11일 부산 동구 초량동 부산 워케이션(휴가지 원격근무) 거점센터에서 열린 ‘부산 디자인커먼스(BUSAN DESIGN COMMONS)’에서 구병준 피피에스(PPS) 대표는 브랜드를 상품이 아닌 공간 경험으로 구축하는 디자인 전략을 소개했다.
구 대표는 라이프스타일 스토어 ‘챕터1(Chapter1)’을 운영하며 디자인과 공예, 브랜딩을 결합한 프로젝트를 진행해 온 기획자다. 2018년 이후 공유와 지역을 키워드로 한 다양한 프로젝트를 추진하고 있다.
그는 브랜드 전략의 흐름을 ‘셀렉트(Select)–컬렉트(Collect)–개성(Individuality)’이라는 단계로 설명했다. 초기에는 좋은 제품을 선별하는 큐레이션 중심이었다면 이후에는 취향 기반의 컬렉션 문화가 형성됐다. 최근에는 개인의 개성과 서사가 브랜드 경쟁력을 좌우하는 시대라는 설명이다.
구 대표는 이러한 접근을 지역 프로젝트에 적용한 사례로 경주 ‘최부잣집’ 프로젝트를 소개했다. 약 280년 역사를 지닌 공간을 단순한 전통 관광지로 소비하는 대신 미래 서사를 만드는 문화 공간으로 재해석한 프로젝트다.
전통주 ‘교동법주’를 현대적인 디자인으로 재구성하고, 보리차와 막걸리 등 지역 식문화를 새로운 라이프스타일 콘텐츠로 확장하는 작업도 함께 진행했다.
그는 “과거를 그대로 보여주는 데서 멈추는 것이 아니라 그 유산이 앞으로 어떤 이야기를 만들어낼 수 있는지가 중요하다”고 말했다.
구 대표는 이러한 디자인 접근이 부산에도 적용될 수 있다고 봤다. 해운대의 미래적인 스카이라인, 영도와 산복도로의 독특한 경관, 서부산의 자연 생태 공간 등 서로 다른 도시 이미지가 공존하는 점이 부산의 강점이라는 설명이다.
또 도시 이미지는 지역의 식문화와 생활 자산을 디자인과 결합해 구축할 수 있다고 강조했다. 포르투갈의 정어리 통조림, 스페인의 붉은 새우, 프랑스의 굴처럼 특정 식문화가 도시 이미지를 형성한 사례를 들며 부산 역시 기장의 미역, 자갈치시장 수산물, 밀면 등 지역 자원을 도시 브랜드 자산으로 활용할 수 있다고 제안했다.
구 대표는 “과거에는 무엇을 만들 것인가가 중요했다면 지금은 누가 어떤 이야기를 만들어내느냐가 더 중요하다”며 “도시 디자인에서도 결국 가장 중요한 키워드는 진정성”이라고 말했다.
한편 부산시는 이날 부산 워케이션 거점센터에서 디자이너 협업 플랫폼 ‘부산 디자인커먼스’를 열고 지역 디자이너와 글로벌 전문가가 도시 디자인 사례를 공유하는 프로그램을 진행했다.
