83점 아데바요, ‘Mr.81’ 코비 넘어 NBA 역대 최다 득점 2위
마이애미 히트의 뱀 아데바요가 미국프로농구(NBA) 단일 경기 최다 득점 2위 기록을 세웠다. 아데바요는 한 경기에서 83득점을 쏟아내며 팀 승리를 견인했다.
아데바요는 11일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미의 카세야 센터에서 열린 워싱턴 위저즈와의 2025-2026 NBA 정규리그 경기에서 83점 9리바운드 3어시스트로 맹활약하며 팀의 150대 129 승리를 이끌었다. 그는 2006년 1월 LA 레이커스에서 뛰었던 고(故) 코비 브라이언트가 작성한 종전 2위 기록(81점)을 넘어서며 새 역사를 썼다. 역대 1위 기록은 1962년 3월 고(故) 윌트 체임벌린이 작성한 100점이다.
아데바요는 전반에만 43점을 올리며 대기록에 다가섰다. 이어 3쿼터 19점, 4쿼터 21점을 보태며 총 83점을 달성했다. 그는 워싱턴의 협력 수비에도 아랑곳 않고 폭발적인 득점 행진을 이어갔다. 아데바요는 83점 중 자유투로만 36점이나 올렸다. 3점슛은 7개를 넣어 21점을 추가했다.
대기록을 달성한 아데바요는 코트에서 어머니를 끌어안은 채 눈물을 쏟았다. 그는 “어릴 때부터 우상으로 삼았던 선수들과 어깨를 나란히 하게 돼 꿈만 같다”며 “어머니와 홈팬들 앞에서 영원히 기억될 역사적인 순간을 만들었다”고 소감을 전했다.
2017년 NBA에 데뷔한 아데바요는 마이애미에서만 9번째 시즌을 보내고 있다. 총 세 차례 NBA 올스타에 선정됐고, 올-디펜시브 퍼스트 팀 1회와 세컨드 팀 2회 선정 이력을 갖고 있다. 2020 도쿄올림픽과 2024 파리올림픽에서는 미국 농구대표팀의 일원으로 금메달 2개를 수확했다.
마이애미는 이날 승리로 6연승을 질주하며 동부 컨퍼런스 6위(37승29패)에 이름을 올렸다. 9연패 늪에 빠진 워싱턴은 동부 14위(16승 48패)에 머물렀다.
