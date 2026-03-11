엘든링, 5월 서울서 오케스트라로 듣는다
프롬소프트웨어의 히트작 ‘엘든 링’의 사운드트랙 콘서트가 오는 5월 서울에서 열린다.
OGN은 엘든 링의 공식 라이선스 콘서트인 ‘엘든 링 심포닉 어드벤처’의 내한 공연을 오는 5월3일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 개최한다고 11일 밝혔다.
엘든링은 2022년 프롬소프트웨어가 출시한 소울류 게임이다. 2500만 장 이상의 누적 판매량을 기록했고 더 게임 어워드(TGA) ‘올해의 게임’ 상을 받았다. 미야자키 히데타카 감독과 ‘왕좌의 게임’ 원작자인 조지 R. R. 마틴이 세계관 구축에 참여했다.
이번 콘서트에서는 접목의 고드릭, 미켈라의 칼날 말레니아, 황금률 라다곤 등 게임 내 주요 순간에 유저의 몰입을 이끌었던 음악들이 110인조 오케스트라와 대규모 합창단을 통해 재현될 전망이다.
엘든 링 심포닉 어드벤처의 월드 투어는 공연 기획사 오버룩 이벤트가 기획했으며, 한국 공연은 OGN이 주최하고 낫싱벗칠이 주관한다. 티켓 예매는 오는 20일부터 NOL 티켓을 통해 진행할 예정이다.
