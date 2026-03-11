넥슨, 신작 ‘낙원’ 12일부터 클로즈 알파 테스트
넥슨이 12일부터 좀비 아포칼립스 세계관의 생존 게임 ‘낙원: 라스트 파라다이스’의 클로즈 알파 테스트에 들어간다. 이날 오전 9시부터 16일 오후 5시까지, 스팀을 통해 PC 버저능로 한국을 포함한 동아시아와 북·남미 일부 지역에서 진행한다.
낙원은 좀비 아포칼립스 이후 폐허가 된 서울 도심에서 식량을 확보하기 위해 움직이는 PvPvE 장르의 생존 게임이다. 서울 여의도를 배경으로 하는 만큼 맵과 아이템 등에서 한국적인 요소를 물씬 풍기는 게 특징이다. 지난해 11월 프리 알파 테스트를 진행한 바 있다.
넥슨은 이번 테스트에 맞춰서 소방 도끼와 공사용 해머, 진압 방패 등 60종 이상의 근접 무기, 리볼버와 피스톨 등 7종의 원거리 무기를 추가했다. 러너·폴리스맨·스크리머 등 6종의 신규 특수 감염자도 새로 등장시켜 전투의 긴장감을 높이고 전략적 깊이를 더했다.
여기에 특성 포인트로 얻은 다양한 액티브, 패시브 스킬을 조합할 수 있는 ‘스킬 트리’ 시스템도 도입했다. 기존의 어두운 밤 환경과 함께 시야가 확보되는 낮, 빗소리에 소음이 덮이는 폭우 등 새로운 환경도 추가했다.
