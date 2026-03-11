넥슨, 신작 ‘낙원’ 12일부터 클로즈 알파 테스트

넥슨 제공

이번 테스트에 맞춰서 소방 도끼와 공사용 해머, 진압 방패 등 60종 이상의 근접 무기, 리볼버와 피스톨 등 7종의 원거리 무기를 추가했다. 러너·폴리스맨·스크리머 등 6종의 신규 특수 감염자도 새로 등장시켜 전투의 긴장감을 높이고 전략적 깊이를 더했다.