칠대죄 오리진, 10개국 옥외광고

넷마블이 멀티형 오픈월드 RPG ‘일곱 개의 대죄: Origin’(개발사 넷마블에프앤씨)’의 글로벌 출시를 앞두고 전 세계 10개국 주요 랜드마크에서 대규모 옥외광고(OOH)를 동시 진행한다.
이 게임은 전 세계 누적 판매 5500만 부 이상을 기록한 인기 만화 ‘일곱 개의 대죄’를 기반으로 오픈월드 RPG 신작이다. 이용자는 브리타니아 대륙을 자유롭게 탐험하며 위기 상황에서 영웅을 교체하는 태그 전투, 강력한 합기, 무기와 영웅 조합에 따라 변화하는 액션 등을 즐길 수 있다. 오픈월드에서 친구와 파티를 꾸려 모험을 떠나거나, 보스에 도전하는 등 다양한 멀티플레이 요소가 특징이다.
이번 옥외광고는 한국을 포함해 미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 대만, 태국, 인도네시아, 브라질 등 글로벌 주요 시장으로 대상으로 추진했다. 출시 직전 전 세계 유동인구가 밀집된 랜드마크를 선점해 일곱 개의 대죄: Origin 알리기에 집중한다는 전략이다.
국내에서는 유동인구가 많은 강남, 광화문, 홍대, 남대문을 비롯해 IT 기업들이 밀집한 판교 등 주요 거점에서 광고를 전개하며 대중적인 브랜드 인지도 확산에 나선다.
미국에서는 세계적인 명소인 뉴욕 타임스퀘어의 프리미엄 전광판을 ‘일곱 개의 대죄: Origin’ 영상으로 도배해 브랜드 각인 효과를 노린다. 또한 LA의 대표적 핵심 상업 지역인 LA Live에서도 대형 광고를 집행한다. 미국은 원작 일곱 개의 대죄 IP 팬층이 확고한 지역으로 꼽힌다.
유럽은 영국의 엔터테인먼트 중심지인 런던 소호를 비롯해 독일 베를린 중앙역, 프랑스 파리의 패션·문화 요충지인 9지구 등 주요 번화가에서 광고를 선보인다.
아시아 및 남미 지역에서도 마케팅을 펼친다. 대만은 핵심 상권인 시먼딩역 일대에 다채로운 광고를 진행하고 게임으로 랩핑된 버스를 운영한다. 태국은 유동 인구가 높은 수쿰빗 지역 전역에서 게임 홍보를 진행한다. 인도네시아와 브라질 역시 각국의 주요 랜드마크에서 옥외광고를 통해 현지 이용자들에게 어필하고 있다.
이번 광고는 오픈월드로 재탄생한 일곱 개의 대죄: Origin의 방대한 서사를 전달하고 게임의 멀티버스 세계관처럼 어느 지역에서나 게임을 볼 수 있다는 콘셉트로 기획됐다.
넷마블은 일곱 개의 대죄: Origin을 오는 17일 플레이스테이션5(PS5)와 스팀(Steam)에서 선공개한다. 이어 24일에는 모바일 버전을 포함한 전 플랫폼에서 론칭할 예정이다.
현재 일곱 개의 대죄: Origin은 공식 사이트 및 구글플레이와 앱스토어에서 사전등록을 진행하고 있다. 참여하면 플레이 초반 성장에 도움되는 다양한 혜택을 받는다.
