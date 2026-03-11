‘금·은 수확’ 19세 철인 김윤지, 새 역사 도전 계속

김윤지가 10일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계패럴림픽 크로스컨트리스키 여자 스프린트 좌식 결선에서 은메달을 딴 뒤 기뻐하고 있다. 대한장애인체육회 제공

이날

마지막 오르막 구간에서 마스터스에게 역전을 허용했다. 아쉬울 법도 하지만 김윤지는 ‘스마일리’라는 별명답게 “할 수 있는 걸 다 보여줬기에 괜찮다”며 웃었다. 이어 “마스터스와 함께 경쟁할 수 있다는 것 자체에 감사하다”고 말했다.

김윤지도 여름에는 수영, 겨울에는 노르딕스키를 병행한다. 중학교 3학년 때 노르딕스키에 입문한 그는 가파른 성장세로