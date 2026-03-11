‘금·은 수확’ 19세 철인 김윤지, 새 역사 도전 계속
‘19세 철인’ 김윤지(BDH파라스)가 또 한 번 역사를 새로 썼다. 한국 여자 선수 최초의 동계패럴림픽 금메달을 따낸 데 이어 은메달을 추가했다. 역대 최고 성적을 갈아치운 그는 이제 다관왕을 향한 레이스를 이어간다.
김윤지는 10일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 스프린트 좌식 결선에서 3분10초1의 기록으로 2위에 올랐다. 금메달을 가져간 ‘살아 있는 전설’ 옥사나 마스터스(미국)와 단 3초 차다.
김윤지는 지난 8일 바이애슬론 여자 개인 좌식 12.5㎞에서 한국 여자 선수 최초로 동계패럴림픽 금메달을 따냈다. 이어 이틀 만에 자신의 주 종목인 크로스컨트리에서도 메달을 보태며 멀티 메달리스트가 됐다. 한 대회에서 두 개 이상의 메달을 딴 한국 선수는 2018년 평창 대회에서 영웅으로 떠오른 노르딕스키의 신의현(금1·동1) 이후 처음이다.
김윤지는 “의현 삼촌의 뒤를 이어받은 것 같아 너무 뿌듯하다”며 “삼촌이 길을 열어줬기 때문에 후배들이 따라올 수 있었다”고 말했다. 마지막 패럴림픽 도전에 나선 신의현도 앞서 “윤지 같은 선수가 나올 줄 몰랐다. 괴물이 나타났다고 생각했다”며 “삼촌보다 많은 나이까지 선수 생활을 하기를 바란다”고 격려했다.
이날 전체 1위로 결선에 오른 김윤지는 일찌감치 단독 선두로 치고 나갔다. 그러나 마지막 오르막 구간에서 마스터스에게 역전을 허용했다. 아쉬울 법도 하지만 김윤지는 ‘스마일리’라는 별명답게 “할 수 있는 걸 다 보여줬기에 괜찮다”며 웃었다. 이어 “마스터스와 함께 경쟁할 수 있다는 것 자체에 감사하다”고 말했다.
패럴림픽 무대에 데뷔하자마자 마스터스와 ‘투톱’ 경쟁 구도를 만든 김윤지다. 마스터스는 여름에는 조정과 사이클 선수로 뛰며 패럴림픽에서만 통산 21개(금 11·은 7·동 3)의 메달을 딴 전설이다. 김윤지도 여름에는 수영, 겨울에는 노르딕스키를 병행한다. 중학교 3학년 때 노르딕스키에 입문한 그는 가파른 성장세로 세계 최강자와 어깨를 나란히 하고 있다.
세 경기 만에 메달 두 개를 수확한 김윤지의 질주는 끝나지 않았다. 대회는 이제 겨우 반환점을 돌았다. 남은 종목에서 금메달을 추가하면 한국 선수 최초의 다관왕이 된다. 김윤지는 “장담은 못 하겠지만 지금까지 해온 훈련이 있다. 해온 대로 실수 없이 마무리하면 남은 종목도 좋은 성적 낼 수 있을 것이라 믿는다”고 말했다.
테세로=공동취재단, 정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
