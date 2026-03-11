모두가 ‘노’ 생각할 때 ‘고’ 외쳤다…불펜서 빛난 노경은·고우석
2026 월드베이스볼클래식(WBC)에 출전한 한국 야구대표팀이 선발 마운드가 불안한 상황 속에서도 2라운드(8강) 진출 목표를 달성할 수 있었던 데는 불펜 투수들의 역할이 컸다. 불혹의 베테랑은 위기 상황에서 난세 영웅으로 등장했고, 왕년의 세이브왕은 국제 대회 부진 전력을 딛고 마당쇠 역할을 톡톡히 해냈다.
노경은(SSG 랜더스)은 1라운드에서 ‘미스터 제로’로 활약했다. 세 경기에서 3⅓이닝을 소화하며 한 점도 내주지 않았다. 대표팀 불펜 출전 선수 중 유일하게 무실점을 기록했다.
특히 호주전에서 존재감을 크게 드러냈다. 선발 손주영(LG 트윈스)이 팔꿈치 이상으로 2회말 시작과 함께 마운드에서 내려가면서 급작스럽게 구원 등판하게 됐지만 2이닝을 깔끔하게 막아냈다. 류지현 감독은 호주전 직후 “존경스럽다는 표현까지 쓰고 싶다”며 노경은을 칭찬했다.
42세의 나이, 13년 만의 태극마크 복귀 무대에서 ‘회춘 야구’를 선보이고 있다. 노경은은 선발로 뛰던 2013년 3회 WBC에 출전했지만 1라운드 탈락의 아픔을 겪었다. 이후 방출과 은퇴 위기를 딛고 불펜 투수로 제2의 전성기를 맞아 다시 태극마크를 달았다.
류 감독은 그의 발탁 배경을 두고 “위기관리 능력을 높이 샀다”며 타이트한 상황에서의 기용을 예고했고, 노경은은 이 믿음에 완벽히 부응했다. 11일 42번째 생일을 마이애미행 전세기 안에서 맞이한 그는 “대표팀에 뽑힌 이유를 증명한 것 같아 기쁘다”고 말했다.
고우석(디트로이트 타이거즈)의 공로도 빼놓을 수 없다. 2022년 KBO리그 세이브 1위 출신인 그는 두 경기에서 2⅔이닝 동안 1점을 내줬지만 비자책점으로 기록됐다. 일본전에선 6회 등판해 상대 메이저리거 3인방을 삼자범퇴로 돌려세웠고. 대만전에선 연투에도 불구하고 멀티 이닝을 소화했다.
이번 호투로 그동안 대표팀에서의 아쉬운 기억도 털어냈다. 2020 도쿄올림픽 일본과의 준결승에선 8회 3점을 내주며 패전 투수가 됐다. 2023 WBC에선 ‘오타니 빈볼’ 논란 속에 대회 직전 부상 여파로 한 경기도 출전하지 못했다. 같은 해 항저우 아시안게임에선 금메달을 따기는 했으나 평균자책점 6.00으로 마냥 웃지 못했다.
고우석은 일본전 직후 3년 전 대회의 아쉬움을 씻어 냈느냐는 질문에 “좋은 투구를 이어가 8강에 올라야 의미가 있다”고 말했고, 결국 그 약속을 지켰다.
두 선수의 어깨는 여전히 무겁다. 한국의 8강 상대가 될 도미니카공화국 혹은 베네수엘라 모두 미국 메이저리그(MLB) 올스타급 타선을 갖췄다. 두 선수가 철옹성 같은 투구로 다시 한 번 기적을 안길지 주목된다.
