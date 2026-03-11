모두가 ‘노’ 생각할 때 ‘고’ 외쳤다…불펜서 빛난 노경은·고우석

노경은이 지난 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 호주전에서 2회말 상대 타자를 아웃 처리한 뒤 포효하고 있다. 오른쪽 사진은 고우석이 전날 같은 장소에서 치러진 대만전에서 9회초를 무실점으로 막은 뒤 기뻐하는 모습. 연합뉴스

노경은(SSG 랜더스)은 1라운드에서 ‘미스터 제로’로 활약했다. 세 경기에서

3⅓이닝을 소화하며 한 점도 내주지 않았다. 대표팀 불펜 출전 선수 중 유일하게 무실점을 기록했다.