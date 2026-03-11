[단독] 탈북 청년 금성씨 “중국에 구금된 엄마, 강제 북송 임박”

탈북민 어머니, 지난해 1월 중국 공안에 체포

1년간 석방 위해 온갖 노력 했지만 중국 ‘무응답’

‘강제 북송 임박’ 구체적 정황도 전해져

북송 시 이재명 정부 첫 ‘강제 북송’ 논란될 듯

탈북민 김금성(22)씨가 11일 서울 모처에서 국민일보와 인터뷰하고 있다. 김씨와 함께 탈북한 어머니는 2025년 1월 미얀마 국경을 넘으려다 중국 공안에 체포돼 1년 넘게 구금돼있다. 김씨는 어머니의 강제 북송이 임박했다는 구체적 정황을 확인했다며 관련 단체들에 도움을 호소하고 있다. 최현규 기자

미얀마 국경 근처에서 다른 탈북 여성 2명과 함께 중국 공안에 붙잡혀 구금됐다.

중국 내에서는 연례 최대 정치행사인 ‘양회’(전국인민대표대회·전국인민정치협상회의)가 11일 폐막한 뒤 탈북자들이 강제 북송될 것이라는 말이 공공연하게 돌고 있다고 한다. 북한 보위부가 강제 북송을 준비하는 구체적인 움직임도 전해들었다고 한다.

2023년 대규모 강제 북송 당시에도 민간단체가 정황을 먼저 포착해 선제적으로 경고했었다.

국제엠네스티 한국지부는 “이번 사례는 강제 북송 문제가 여전히 현재진행형의 인권 문제임을 보여준다”며 “중국 정부가 북한 주민의 인권을 존중하고 국제인권법에 따른 의무를 준수해 북한으로의 강제 북송을 중단해야 한다”고 촉구했다.