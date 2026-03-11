의정부시, 20억 규모 공중케이블 정비사업 선정
행복로·제일시장 일대 정비
폐선 철거·노후 전신주 교체
경기 의정부시가 과학기술정보통신부 공모에 선정돼 약 20억원 규모의 공중케이블 정비사업을 추진한다.
의정부시는 과학기술정보통신부가 주관한 ‘2026년 공중케이블 정비사업’ 공모에 최종 선정됐다고 11일 밝혔다.
이번 사업은 인구 50만명 미만 전국 시군을 대상으로 진행됐으며 최종 10개 지자체에 포함됐다.
사업 규모는 최대 20억원 수준이다. 사업 비용은 한국전력공사와 방송통신사업자, 지역 케이블사가 전액 부담해 시는 별도의 재정 투입 없이 도시 환경 개선을 추진할 수 있게 됐다.
시는 이번 사업을 통해 서비스 해지 후 방치된 폐선을 철거하고 노후 전신주를 교체하는 한편, 도심 내 난립한 통신선을 정비하는 작업을 중점적으로 진행할 계획이다.
그동안 일부 지역에서는 폐선과 전선이 뒤엉켜 화재 등 비상 상황 발생 시 소방차 진입이 어려워질 수 있다는 안전 문제가 지속적으로 제기돼 왔다. 또한 무질서하게 연결된 통신선이 도시 미관을 저해한다는 지적도 이어졌다.
시는 사업 착공에 앞서 한국전력공사, 방송통신사업자, 지역 케이블사와 함께 정밀 현장 실사를 진행할 예정이다. 실사 결과와 기술 검토를 바탕으로 제일시장과 행복로 일대 등 실제 정비 필요성이 높은 지역을 중심으로 사업 범위를 확정할 방침이다.
심경이 시 AI융합정보과장은 “이번 정비사업 선정으로 의정부시 거리가 더욱 깨끗하고 안전한 공간으로 개선될 것으로 기대한다”며 “현장 실사 단계부터 철저히 준비해 시민들이 체감할 수 있는 도시 환경 개선을 추진하겠다”고 말했다.
한편, 시는 정비사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 소음과 통행 불편을 최소화하기 위해 사업자들과 긴밀히 협력하고, 주민 안내와 홍보에도 적극 나설 계획이다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
