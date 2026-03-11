오석규 예비후보 “의정부 선거, 공정한 여론조사 필요”
오석규 더불어민주당 의정부시장 예비후보가 의정부시장 관련 여론조사와 관련해 공정성과 객관성 확보의 필요성을 강조했다.
오 예비후보는 11일 입장문을 통해 최근 실시된 의정부시장 관련 여론조사와 관련해 시민들의 다양한 의견이 제기되고 있다며 선거 과정에서 공정한 조사 환경이 마련될 필요가 있다고 밝혔다.
그는 여론조사가 유권자의 판단과 선거 분위기에 영향을 미칠 수 있는 만큼 조사 과정에서 공정성과 객관성이 무엇보다 중요하다고 강조했다. 또한 시민들이 다양한 후보와 정책을 충분히 비교하고 판단할 수 있는 환경이 마련돼야 한다고 덧붙였다.
오 예비후보는 “여론조사는 민심을 참고하는 중요한 자료인 만큼 시민의 알 권리와 선택권이 존중되는 방식으로 진행될 필요가 있다”며 관련 기관과 조사기관이 공정한 조사 환경 조성을 위해 노력해 줄 것을 요청했다.
이어 그는 “앞으로도 시민들과 소통하며 정책과 비전을 중심으로 정정당당하게 선거에 임하겠다”며 “공정한 경쟁과 깨끗한 선거 문화를 만드는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
