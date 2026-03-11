‘1억 공천헌금’ 김경·강선우 구속 송치…김병기 3차 소환
공천헌금을 주고받은 혐의로 구속된 강선우 무소속 의원과 김경 전 서울시의원이 검찰에 넘겨졌다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 11일 강 의원과 김 전 시의원을 서울중앙지검에 구속 송치했다고 밝혔다. 두 사람은 지방선거를 앞둔 2022년 1월 서울 용산구 한 호텔에서 공천을 대가로 1억원이 담긴 쇼핑백을 주고받은 혐의를 받는다.
두 사람에게는 정치자금법 및 청탁금지법 위반, 형법상 배임증재(김 전 시의원)와 배임수재(강 의원) 혐의가 각각 적용됐다. 자리를 주선한 강 의원의 전직 보좌관 남모씨도 강 의원과 같은 혐의로 불구속 송치됐다. 당초 경찰은 두 사람에 대해 뇌물죄 적용도 검토했지만, 정당 공천이 공무(公務)가 아닌 당무라는 판단에 따라 적용하지 않은 것으로 알려졌다.
경찰은 김 전 시의원이 강 의원에게 타인 명의로 1억3000여만원을 ‘쪼개기 후원’했다는 의혹과 2023년 강서구청장 보궐선거 출마를 염두에 두고 다른 민주당 중진 인사들에게 공천 로비를 시도했다는 의혹도 들여다보고 있다.
불법 정치자금 수수와 차남 취업 특혜 등 13가지 의혹을 받는 김병기 무소속 의원도 이날 경찰에 3차 소환조사를 받았다. 다만 김 의원이 건강상 이유로 조사 중단을 요청해 5시간 만에 종료됐다. 김 의원은 이날 진술조서에 날인하지 않은 것으로 알려졌다. 경찰은 조만간 김 의원을 다시 불러 조사를 마무리한 뒤 피의자들 신병 확보도 검토할 예정이다.
