‘尹 내란 1심 판결문’ 꺼내든 한덕수… “비상계엄 선포와 내란죄 구분해야”

한덕수 전 국무총리가 지난 1월 서울중앙지법에서 선고기일에 출석하고 있다. 윤웅 기자

국헌문란을 일으킬 목적으로 계엄에 가담한 적이 없었다고 강조했다.

역사 앞에서 윤 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄에 대한 책임을 피할 생각은 추호도 없다. 하지만 국헌문란 목적으로 폭동에 가담한 적은 없다”고 강조했다.

당시 국무위원을 더 불러서 얘기를 들어봐야 한다고 윤 전 대통령에게 건의한 것은 일방적인 비상계엄 선포 고집을 꺾기 어려워 비상계엄에 반대하고 설득한 것일 뿐”

이라며 “(외관을 형성한 것이) 결코 아니다”라고 강조했다.

비상계엄 선포 행위와 형법상 내란죄는 엄격히 구별돼야 한다고도 주장했다. 한 전 총리 변호인은 “윤 전 대통령 1심 판결문은

허위공문서 작성·행사는 실제 신용을 해하는 결과 발생이 필요하지 않고 위험성만 있으면 성립한다”며 “

문서를 대통령실에 비치한 것은 언제든지 사용될 수 있는 상태에 놓였다고 봐야 한다”고 했다.

특가법상 알선수재, 자본시장법 위반 등 혐의 사건 첫 공판준비기일을 진행했다.