‘尹 내란 1심 판결문’ 꺼내든 한덕수… “비상계엄 선포와 내란죄 구분해야”

입력:2026-03-11 17:12
한덕수 전 국무총리가 지난 1월 서울중앙지법에서 선고기일에 출석하고 있다. 윤웅 기자

12·3 비상계엄 사태에 가담한 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리의 항소심 재판이 11일 시작됐다. 한 전 총리 측은 국무회의 심의 외관을 형성해 내란을 도왔다는 혐의에 대해 “윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 고집을 꺾기 어려워 반대하려고 설득한 것”이라고 주장했다. 비상계엄 선포 행위와 형법상 내란죄는 구분해서 봐야한다며 윤 전 대통령 1심 판결문을 꺼내들기도 했다.

서울고법 내란전담재판부인 형사12-1부(재판장 이승철)는 11일 한 전 총리의 내란중요임무종사 등 혐의 사건 2심 첫 공판을 열었다. 한 전 총리는 이날 넥타이 없이 흰 셔츠에 검은 양복을 입고 법정에 모습을 드러냈다.

한 전 총리 측은 비상계엄 선포 당시 한 전 총리가 윤 전 대통령을 만류했을 뿐 국헌문란을 일으킬 목적으로 계엄에 가담한 적이 없었다고 강조했다. 한 전 총리 변호인은 “윤 전 대통령은 국무위원들의 거듭된 만류와 거부에도 불구하고 국무위원을 향해 일방적으로 비상계엄을 선포하겠다고 말한 뒤 (비상계엄을) 선포했다”며 “역사 앞에서 윤 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄에 대한 책임을 피할 생각은 추호도 없다. 하지만 국헌문란 목적으로 폭동에 가담한 적은 없다”고 강조했다.

또 비상계엄을 정당화 하기 위해 국무회의 심의 외관을 형성해 내란을 도왔다는 혐의도 부인했다. 한 전 총리 측은 “당시 국무위원을 더 불러서 얘기를 들어봐야 한다고 윤 전 대통령에게 건의한 것은 일방적인 비상계엄 선포 고집을 꺾기 어려워 비상계엄에 반대하고 설득한 것일 뿐”이라며 “(외관을 형성한 것이) 결코 아니다”라고 강조했다.

윤 전 대통령 내란우두머리혐의 1심 판결문을 근거로 비상계엄 선포 행위와 형법상 내란죄는 엄격히 구별돼야 한다고도 주장했다. 한 전 총리 변호인은 “윤 전 대통령 1심 판결문은 국헌문란 목적을 인식·공유하지 않은 채 절차나 실력 행사에만 가담한 경우 집합범으로서의 내란죄 죄책을 부여하지 않고 별개 죄책만 부담한다고 봐야 한다고 판단했다”며 “그러나 원심은 대통령의 비상계엄 선포 이유가 실체적·절차적 요건을 충족하지 않으면 곧바로 내란이 성립한다는 전제하에 한 전 총리가 가담했다고 판단했는데, 법리적으로 타당하지 않다”고 주장했다.

반면 내란 특검은 “12·12 사태 등을 경험한 피고인은 권력자의 친위쿠데타가 어떤 결과를 초래하는지 잘 알고 있었다”며 “비상계엄 선포가 국회 봉쇄 등 헌정질서 유린으로 이어진다는 점을 충분히 인식했다”고 했다.

또 1심에서 무죄가 선고된 일부 공소사실에 대해 모두 유죄 판단을 내려달라고 요청했다. 특검팀은 한 전 총리의 사후 비상계엄 선포문 작성·폐기 관련 허위공문서 행사 혐의에 대해 “허위공문서 작성·행사는 실제 신용을 해하는 결과 발생이 필요하지 않고 위험성만 있으면 성립한다”며 “문서를 대통령실에 비치한 것은 언제든지 사용될 수 있는 상태에 놓였다고 봐야 한다”고 했다.

한편 같은 법원 형사15-2부(재판장 신종오)는 오후 2시부터 통일교 금품수수 의혹을 받는 김건희 여사의 특가법상 알선수재, 자본시장법 위반 등 혐의 사건 첫 공판준비기일을 진행했다.

재판부는 오는 25일과 다음 달 8일 두 차례 공판을 진행하고, 같은 달 28일 선고할 계획이라고 밝혔다. 25일 첫 공판에선 양측이 항소이유를 밝히고, 김건희 특검팀 측 증인인 한국거래소 직원에 대한 신문을 진행한다.

성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr

