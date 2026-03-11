민주당 남양주 출마자들 “지역 발전 협력” 공동선언 발표
더불어민주당 경기 남양주시장 및 시·도의원 예비후보들이 공동성명을 통해 민주주의 회복과 지역 발전을 위한 책임 있는 역할을 다하겠다고 밝혔다.
11일 오후 남양주지방법원 앞에서는 시민단체 주최로 ‘6·3 지방선거 후보자 공동선언’ 기자회견이 열렸다. 이 자리에는 더불어민주당 소속 남양주시장 예비후보들과 시·도의원 예비후보들이 참석해 공동성명을 발표했다.
참석자들은 공동성명을 통해 시민이 지켜낸 민주주의의 가치를 이어가고 지방선거를 통해 지역 발전과 시민 삶의 변화를 만들어가겠다는 뜻을 밝혔다.
김한정 남양주시장 예비후보는 “대한민국 민주주의를 지켜낸 것은 시민의 힘이었다”며 “광장에서 민주주의를 지켜낸 시민들과 당원들에게 깊이 감사드린다”고 말했다.
이어 “이번 지방선거는 민주주의의 원칙을 바로 세우는 중요한 시점”이라며 시민 삶을 개선할 책임 있는 지역 일꾼의 역할을 강조했다.
최현덕 남양주시장 예비후보도 공동선언문 낭독에 참여하며 지방선거를 통해 민주주의 가치를 지키고 지역 사회의 변화를 만들어가겠다는 의지를 밝혔다.
예비후보들은 앞으로 시민과의 소통을 강화하고 중앙정부와의 협력을 바탕으로 지역 발전과 지방분권을 함께 추진해 나가겠다는 계획도 함께 제시했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사