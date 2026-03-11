한밤중 SNS로 ‘짝퉁’ 28억원어치 판 일가족의 최후

모조품 7300여점 압수

경찰이 급습한 라이브방송 현장. 충남경찰청 제공

심야 시간 SNS 라이브 방송을 켜고 가짜 명품 28억원어치를 판매한 일가족 4명이 경찰에 붙잡혔다. 이들은

판매했다.

이들은 지난해 1월부터 약 1년간 심야 시간에 틱톡과 유튜브 등 SNS 라이브 방송을 통해 루이뷔통, 디올 등 명품 위조 상품을 28억원 상당 판매한 혐의를 받는다.