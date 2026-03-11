한밤중 SNS로 ‘짝퉁’ 28억원어치 판 일가족의 최후
모조품 7300여점 압수
심야 시간 SNS 라이브 방송을 켜고 가짜 명품 28억원어치를 판매한 일가족 4명이 경찰에 붙잡혔다. 이들은 유명 명품상표를 도용해 가방이나 지갑, 시계, 의류 같은 위조상품을 판매했다.
충남경찰청 형사기동대는 상표법 및 부정경쟁방지법 위반 혐의를 받는 30대 A씨와 남편인 40대 B씨, A씨 부모 등 일가족 4명을 조사하고 있다고 11일 밝혔다.
이들은 지난해 1월부터 약 1년간 심야 시간에 틱톡과 유튜브 등 SNS 라이브 방송을 통해 루이뷔통, 디올 등 명품 위조 상품을 28억원 상당 판매한 혐의를 받는다.
지난 1월 첩보를 입수한 경찰은 탐문 수사 끝에 지난달 충남 천안에 있는 이들의 보관창고를 급습했고 라이브 방송 중이던 이들을 현행범으로 체포했다. 창고에 보관돼 있던 정품 기준 약 200억원어치의 모조품 7300여점도 압수했다.
이들은 지인으로부터 위조 상품을 대량 납품받은 것으로 조사됐다. A씨는 라이브 방송에서 판매를 맡았고 B씨는 물품 배송을 담당했다. A씨 부모는 물품 판매를 지원한 것으로 나타났다.
이들은 단속을 피하고자 배송지와 반품 주소지를 다르게 하거나 고객과의 소통은 SNS 채팅으로만 진행했다. 벌어들인 수익금은 6억원 상당으로 생활비와 채무 변제에 사용한 것으로 조사됐다. 경찰은 이들의 범죄 수익금을 기소 전 몰수·보전 신청할 예정이다.
경찰은 구속영장을 신청하고 위조 상품을 납품받은 곳에 대한 수사도 이어갈 방침이다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
