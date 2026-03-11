통합 특별법 첫 발의 정준호…“통합, 지방의 유일한 생존 전략”
본보와 인터뷰서 통합 당위성 등 강조
전남·광주, 이재명 정부 ‘5극3특’ 선도
“대통령과 손발 맞출 특별시장 적임자”
22대 국회에서 전남·광주 통합 특별법을 최초 발의한 더불어민주당 정준호 국회의원(광주 북구갑)은 “통합은 지방의 유일한 생존 전략”이라며 “통합 물꼬를 튼 데 이어 전남광주특별시 안착에 앞장서겠다”고 밝혔다.
정 의원은 11일 광주 북구 자신의 지역사무실에서 이뤄진 본보와의 인터뷰에서 이같이 말했다.
그는 7월 출범을 앞둔 전남광주특별시에 대해 “22대 국회 최초로 통합 특별법을 발의한 주인공으로서 감회가 매우 깊다. 처음엔 다들 안 된다고 했으나, 대통령 오찬 등으로 탄력을 받아 (전남·광주가) 가장 먼저 통합 성과를 낸 것에 자부심 느낀다. 설계자를 넘어 이제는 성공적인 안착을 이끄는 책임 있는 조타수가 되겠다”고 말했다.
정 의원은 통합을 추진하게 된 배경에 대해 “이재명 정부의 공약인 ‘5극3특’ 실현을 위해 전남·광주 통합을 추진했다”면서 “22대 호남 국회의원 중 가장 최초로 통합을 주장하며 법안을 발의, 대통령도 청와대 오찬까지 마련해 전남·광주 국회의원 뜻을 하나로 모으는 등 적극적으로 밀어주셨다”고 소회했다.
이어 “이재명 정부의 국정철학을 누구보다 잘 이해하고 있어 (통합이) 가능했다고 생각한다”면서 “전남·광주 통합은 수도권 일극 체제에 맞설 1등 생존 전략이자 유일한 돌파구다. 인구 320만, 지역내총생산(GRDP) 150조 규모의 슈퍼 지자체로 체급을 키워야 경쟁력이 생긴다. (전남·광주 통합은) 낡은 행정 칸막이를 허물고 대한민국 성장을 주도하는 1등 특별시를 만들겠다는 포부”라고 밝혔다.
전남광주특별시장에 출마하는 정 의원은 구체적인 지역 발전 공약도 제시했다.
정 의원은 “SMR(소형모듈원전)과 신재생에너지를 결합한 ‘에너지믹스’ 구축이 핵심 공약이다. 신재생에너지가 넘쳐난다고 해도 글로벌 기업들은 투자를 망설이는 게 현실”이라며 “투자를 하는 기업의 입장에서 생각해 봐야 한다. 선거 과정에서부터 기업 유치 방안을 공론화 해 향후 글로벌기업의 투자 결정 확답까지 받아내겠다”고 강조했다.
국회 국토위 소속인 정 의원은 늦어지는 무안국제공항 재개항에 대해선 “무안국제공항 폐쇄기간은 당초 4월 5일까지였으나 국토부가 3개월 추가 연장을 검토 중”이라며 “사고로 파손된 로컬라이저 등의 복구가 미뤄졌고, 사고 희생자 유해가 추가로 발견되면서 사고 조사 진행 상황 또한 추가됐다. 재개항은 올 하반기에나 가능할 것으로 보인다”고 말했다.
또한 “유가족들은 사고 방지 대책 마련과 잔해 전량에 대한 정밀 재수습을 요구하고 있다. 저는 여객기 참사 직후부터 무안공항에 머무르며 유족들과 함께 했고, 여객기 참사 특위, 국정조사까지 계속 참사 진상 규명과 재발 방지를 위해 노력해온 만큼 진상 규명과 관광산업 및 지역경제의 피해를 최소화하는 균형있는 해법을 찾기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.
끝으로 정 의원은 “‘새 술은 새 부대에 담으라’는 말이 있다. 김대중 전 대통령이 40대 기수론을 내세우며 대통령 후보로 나왔을 때 당선 됐더라면, 우리 역사에 군부독재 흑역사는 없었을 것”이라며 “김 전 대통령은 40대 지도자가 필요한 이유로, 사생결단의 자세로 임할 수 있는 강력한 투쟁력이 있기 때문이라고 했다. 전남·광주 통합이라는 누구도 가보지 않은 길을 갈 때는 과거 관성적인 행정으로는 안 된다. 수십조 예산으로 호남 미래를 설계할 젊고 과감한 엔진이 필요하다. 통합법 발의로 물꼬를 튼 만큼, 마무리와 결실까지 확실하게 책임지겠다”고 포부를 밝혔다.
