모즈타바 어디있나…나흘째 침묵한 이란 새 지도자 ‘부상설’ 확산
이란 국영TV, 새 지도자를 ‘잔바즈’로 지칭…부상설 뒷받침
이란의 새 최고지도자로 선출된 세예드 모즈타바 호세이니 하메네이(56)가 승계 발표 후 나흘째 모습을 드러내지 않으면서 ‘신변 이상설’이 확산하고 있다.
인도 종합 매체 NDTV는 11일(현지시간) 이란 국영 TV 앵커들이 모즈타바 하메네이의 최고지도자 등극 소식을 전하며, 그를 ‘라마단 전쟁’에서 적에게 부상당한 ‘잔바즈(jaanbaz)’라고 묘사했다고 보도했다. ‘살아있는 순교자’라는 뜻의 잔바즈는 이란·이라크 전쟁(1980~1988) 당시 국가와 이슬람 혁명 수호를 위해 싸우다 신체적 장애를 입은 이들을 기리기 위해 만든 용어로 ‘목숨(Jaan)을 내놓고(Baz) 싸운 사람’이라는 뜻이다.
NDTV는 이란 국영 매체를 인용해 “모즈타바가 공식 발표 후 나흘이 지났음에도 행방과 선출 배경이 여전히 베일에 싸여 있다”며 부상 가능성을 제기했다. 매체는 영상 메시지나 성명 발표조차 없다는 점을 지적하며, 국영 언론이 과거 영상 자료만으로 새 지도자를 소개하는 상황이 건강 상태에 대한 추측을 키우고 있다고 분석했다.
앞서 뉴욕타임스(NYT)와 AP통신은 지난 8일, 모즈타바가 공습 첫날 다리에 치명적인 부상을 입었다고 구체적으로 보도한 바 있다. 예정됐던 취임 연설이 석연치 않은 이유로 취소된 점도 이 보도에 힘을 실었다. 이에 반정부 매체들은 이슬람혁명수비대(IRGC)가 권력 공백에 따른 내분을 막기 위해 부상 당한 후계자를 서둘러 임명한 뒤, 막후에서 ‘커튼 뒤의 통치’를 시작했다고 보고 있다.
당초 모즈타바의 연설이 예정됐다고 전했던 이란 인터내셔널은 모즈타바의 부재를 두고 세 가지 가능성을 제시했다. 첫째는 보안상 철저히 계산된 시점에 등장하기 위한 ‘지연된 공개’ 전략이며, 둘째는 서면 성명을 통해 IRGC가 실질적인 의사 결정권을 쥐려는 포석이라는 분석이다. 가장 유력한 세 번째는 ‘부상설’이다. 부친 알리 하메네이를 겨냥한 미국의 타격 당시 모즈타바 역시 치명적인 부상을 입었을 가능성이 크다는 것이다.
미국 국방부 역시 말을 아꼈다. 피트 헤그세스 국방장관은 10일 이란 전쟁 관련 브리핑에서 모즈타바 부상에 대한 질문에 “그의 상태는 지금 언급할 수 있는 사안이 아니다”라며 즉답을 피했다. 다만 “이란의 새 지도자는 핵무기를 추구하지 않는다는 입장을 공개적으로 밝히는 것이 현명할 것”이라며 기존 원칙을 강조했다.
모즈타바의 부상설은 지난 7일 이스라엘 매체 ‘타임스오브이스라엘’을 통해 처음 제기됐다. 매체는 이스라엘방위군(IDF)이 전투기 50대를 동원해 테헤란 중부의 대형 벙커를 공습했을 당시, 그곳에 거주하던 모즈타바가 표적이 됐을 것으로 평가했다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사