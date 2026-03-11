‘충격패’ 美드림팀, 경우의 수 따진다…WBC 탈락 위기
‘드림팀’ 미국 야구대표팀이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 탈락 위기에 처했다. 자력으로 2라운드(8강)행을 확정하지 못한 미국은 C조 2위로 조별리그를 통과한 한국처럼 ‘경우의 수’를 따져야 하는 신세가 됐다.
미국은 11일(한국시간) 텍사스주 휴스턴 다이킨 파크에서 열린 WBC 1라운드 B조 4차전에서 이탈리아에 6대 8로 졌다. 이로써 미국은 조별리그를 3승 1패로 마쳤다. 이탈리아가 3승, 멕시코가 2승 1패를 거둔 가운데 맞대결을 남겨뒀다.
B조 순위는 12일 이탈리아와 멕시코의 최종전 결과에 따라 달라진다. 문제는 미국과 이탈리아, 멕시코 세 팀이 3승 1패(승률 0.750)로 동률을 이루는 경우다. 세 팀의 전적이 맞물려 승자승 원칙도 적용하지 못해 복잡한 셈법을 거쳐야 한다. 맞대결 경기의 총 실점을 수비 아웃카운트로 나눈 ‘실점률’을 따지게 된다.
미국은 멕시코에 5대 3으로 이기고, 이탈리아에 6대 8로 져 18이닝 11실점을 기록했다. 이탈리아는 9이닝 6실점, 멕시코는 8이닝 5실점을 기록 중이다. 이를 바탕으로 예상 실점률을 계산했을 때 멕시코가 4득점 이하로 이탈리아를 꺾으면 미국은 조 3위로 탈락한다. 멕시코가 5점 이상을 내고 이탈리아를 이기면 미국이 2위로 8강에 오른다.
마크 데로사 미국 감독은 이날 브라이스 하퍼(필라델피아), 칼 롤리(시애틀) 등 강타자들을 선발에서 제외했다. 이미 8강행을 확정한 것으로 착각해 치명적인 실수를 저질렀다. 그는 이탈리아전을 마친 뒤 “경우의 수 계산을 완전히 잘못했다”며 착오를 시인했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
