최승원 출마예정자, 고양시장에 1대1 공개 토론 제안

이동환 시장 대상 ‘10대 시정 실패’ 비판

최승원 더불어민주당 고양시장 출마예정자가 11일 고양시의회 영상회의실에서 기자회견을 열고 이동환 고양시장에게 공개 토론을 제안하고 있다. 박재구 기자

최 전 보좌관은 11일 고양시의회 영상회의실에서 기자회견을 열고 “민선 8기의 지난 시간은 해야 할 일은 하지 않고 하지 말아야 할 일만 고집한 불통·독단·무능의 시정이었다”며 “고양의 미래는 멈췄고 시민의 삶은 고단해졌다”고 비판했다.