최승원 출마예정자, 고양시장에 1대1 공개 토론 제안
이동환 시장 대상 ‘10대 시정 실패’ 비판
최승원 더불어민주당 고양시장 출마예정자가 이동환 고양시장에게 공개 토론을 제안했다.
최 전 보좌관은 11일 고양시의회 영상회의실에서 기자회견을 열고 “민선 8기의 지난 시간은 해야 할 일은 하지 않고 하지 말아야 할 일만 고집한 불통·독단·무능의 시정이었다”며 “고양의 미래는 멈췄고 시민의 삶은 고단해졌다”고 비판했다.
최 전 보좌관은 이 시장의 시정을 ‘10대 시정 실패’로 규정하며 성과 없는 해외출장과 혈세 낭비, 고양페이 인센티브 중단·축소에 따른 지역경제 위축, 유력 기업 유치 공약 미이행 등을 주요 사례로 제시했다.
또한 시청 신청사 건립 계획의 일방적 변경으로 지역 갈등이 심화됐고, 1기 신도시 재건축과 관련한 선도지구 용적률 상향 문제에도 미온적으로 대응해 주민 불만을 키웠다고 주장했다.
이와 함께 CJ 라이브시티와 K-컬처밸리 조성 지연, 청년기본소득 중단과 임대주택 취소 등 복지·교육·자치 분야 사업 축소, 경제자유구역 추진의 불확실성 확대, 전문성 논란이 있는 인사 기용 등도 시정 실패 사례로 꼽았다.
그는 또 시의회와의 갈등으로 예산 집행이 지연되는 등 행정력이 낭비되면서 피해가 시민들에게 돌아가고 있다고 지적했다.
최 전 보좌관은 “지금의 고양시는 시장 한 명의 독단과 무능이 106만 시민의 삶을 위협하는 위기 상황”이라며 이 시장에게 시민들이 지켜보는 가운데 진행되는 일대일 공개 토론을 공식 제안했다.
그는 “밀실 행정에서 벗어나 시민 앞에서 정책과 시정을 놓고 토론하자”며 “시간과 장소는 시장 측이 원하는 대로 맞추겠다”고 밝혔다.
한편, 최 전 보좌관은 국회와 국토교통부 등 중앙 정치와 고양시 지역구 경기도의원과 파주도시관광공사 사장 등을 지냈다.
