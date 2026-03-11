층간소음 항의하러 온 이웃에 식칼 던진 30대男 체포
서울 서대문구 한 아파트에서 층간소음 문제로 다투던 중 이웃에게 흉기를 던진 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
서울 서대문경찰서는 11일 천연동 한 아파트에서 평소 층간소음 갈등을 겪던 이웃에게 흉기를 던진 혐의를 받는 A씨(30)를 특수폭행 혐의로 현행범으로 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.
A씨는 전날 오후 10시 10분쯤 아래층에 사는 50대 남성 B씨가 자신의 집을 찾아와 층간소음 관련 불만을 제기하자 집 안에 있던 흉기를 던진 혐의를 받는다. B씨는 흉기에 맞지는 않았다. 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 현장에서 검거했다.
경찰 조사에서 A씨는 식칼을 B씨를 향해 던진 것이 아니라 허공에 던졌다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 두 사람이 이전부터 층간소음 문제로 여러 차례 갈등을 겪어 온 것으로 보고 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
임송수 김다연 기자 songsta@kmib.co.kr
