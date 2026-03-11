해양레저관광 전시회 ‘2026 경기국제보트쇼’ 성료
보트·낚시·캠핑 전시 동시 개최
국내 최대 규모의 보트쇼이자 해양레저관광 전시회인 ‘2026 경기국제보트쇼’가 참관객들의 뜨거운 관심 속에 성황리에 막을 내렸다.
해양수산부와 경기도가 주최한 ‘2026 경기국제보트쇼’는 지난 6일부터 8일까지 고양 킨텍스에서 개최됐다.
이번 전시는 보트 제조사와 해양레저 장비 업체, 낚시·캠핑 관련 기업 등 다양한 분야의 업체들이 참여해 관련 산업의 최신 제품과 기술을 선보였으며, 한국국제낚시박람회와 캠핑&피크닉페어가 동시 개최돼 해양레저와 아웃도어 산업을 함께 조망할 수 있는 전시로 운영됐다.
또한 세계해양협회(ICOMIA)와 공동으로 국제 컨퍼런스를 열었으며, ICOMIA AWG 컨퍼런스와 조 린치 CEO 등이 참여하는 공개 패널 토의도 진행됐다. 이와 함께 국제 컨퍼런스와 오픈 컨퍼런스도 진행됐다.
참가업체들의 현장 성과도 이어졌다. 한 업체는 전시 기간 동안 약 25억원 규모의 현장 매출을 달성했으며, 30대의 보트 현장 계약이 이뤄졌다.
또 다른 참가업체는 부대행사로 진행된 수출 상담회에서 요트 접안 및 수선 서비스와 관련해 해외 바이어와 약 120만 달러 규모의 수출 상담을 진행했다.
전시장을 찾은 참관객들은 보트 전시뿐 아니라 낚시와 캠핑 관련 제품, 체험 프로그램 등을 함께 관람하며 다양한 레저 콘텐츠를 경험했다.
특히 에어 서프바운스와 미니호버보트 제작, 해양안전 VR 체험 등 어린이 체험 프로그램과 함께 서프쇼 DJ 공연, 제3회 사진공모전 수상작 전시 등 관람객 참여형 콘텐츠가 마련돼 가족 단위 방문객들의 호응을 얻었다.
조 린치 ICOMIA CEO는 “많은 업체들이 혁신적이고 새로운 전시품을 가지고 참가한 것을 보면서, 경기국제보트쇼가 한국 해양레저산업의 중심이라는 사실을 실감했다”고 전했다.
이어 “한국의 해양레저산업은 이미 그 규모가 대단한데, 업계에 대한 사람들의 관심과 정부의 투자를 고려하면 더 큰 성장이 기대되는 산업”이라며 “낚시박람회나 캠핑전시회와 동시개최한 것도 아웃도어 레저 활동 전반에 관심 있는 사람들을 보팅과 연결할 수 있는 좋은 방식이라고 느꼈다”고 덧붙였다.
한편, 20주년을 앞두고 있는 경기국제보트쇼는, 2027년 3월 킨텍스에서 개최될 예정이다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
