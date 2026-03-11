해양레저관광 전시회 ‘2026 경기국제보트쇼’ 성료

보트·낚시·캠핑 전시 동시 개최

국내 최대 규모의 보트쇼이자 해양레저관광 전시회인 ‘2026 경기국제보트쇼’가 참관객들의 뜨거운 관심 속에 성황리에 막을 내렸다.

ICOMIA CEO는 “많은 업체들이 혁신적이고 새로운 전시품을 가지고 참가한 것을 보면서, 경기국제보트쇼가 한국 해양레저산업의 중심이라는 사실을 실감했다”고 전했다.

이어 “한국의 해양레저산업은 이미 그 규모가 대단한데, 업계에 대한 사람들의 관심과 정부의 투자를 고려하면 더 큰 성장이 기대되는 산업”이라며 “낚시박람회나 캠핑전시회와 동시개최한 것도 아웃도어 레저 활동 전반에 관심 있는 사람들을 보팅과 연결할 수 있는 좋은 방식이라고 느꼈다”고 덧붙였다.