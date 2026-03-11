포스코 포항제철소, 중앙수리섹션 혁신공장 준공…QSS활동 마무리
포스코 포항제철소는 중앙수리섹션 혁신공장 활동을 성공적으로 마무리하고 가공공장 준공식을 열었다고 11일 밝혔다. 이로써 2014년 이후 총 35개의 혁신공장 구축을 달성했다.
10개월간 진행된 이번 프로젝트는 노후 설비 성능을 대폭 개선하고, 작업장 안전환경을 근본적으로 개선한 것으로 평가받는다.
포항제철소는 매년 4~5개 공장을 선정해 설비 개선과 안전 확보에 나서는 ‘혁신공장’ 프로그램을 추진하고 있다. 안전·환경시설과 직원 편의시설을 개선해 현장의 경쟁력을 높이는 것이 목적이다.
중앙수리섹션 가공공장은 지난해 3월부터 혁신공장 활동을 본격적으로 추진해 왔다. 지난 9월에는 중간 멘토링을 통해 활동 방향성을 점검하고 개선 속도를 더욱 높이는 등 체계적인 추진 끝에 마침내 혁신공장 활동을 완료했다.
포항제철소는 이번 활동을 통해 가공공장 내 기존 설비를 전면 점검하고 노후 부품을 교체해 가공 정밀도를 향상시켰다.
또 안전장치 일제 점검과 사외 전문기관의 진단 결과를 바탕으로 가공작업 안전관리 체계를 새로 정립했다.
여기에 작업자 동선 분석을 기반으로 설비를 재배치하고, 안전통로 신설 및 공구대 개선으로 안전과 생산성을 동시에 향상시키는 결과도 가져왔다.
포스코 포항제철소 관계자는 “이번 중앙수리섹션 가공공장의 혁신공장 활동은 모든 팀원이 함께 참여하면서 적극적으로 개선점을 발굴하고 강화한 데에 더욱 의미가 있다”라며 “앞으로도 혁신공장 활동을 통해 안전 기반의 설비 강건화를 달성해 안정적인 가동 실현에 기여하겠다”고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사